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В тульском «Кванториуме» стартовал учебный год
Фото детского технопарка «Кванториум».

В тульском «Кванториуме» стартовал учебный год

Ребята уже начали обучение в «Яндекс.Лицее», а с сегодняшнего дня стартуют занятия и по шести основным направлениям технопарка.

В тульском детском технопарке «Кванториум» стартовал учебный 2019/20 год. 9 сентября первыми начали обучение группы направления «Яндекс.Лицей». Данный проект рассчитан на два года.

Три группы ребят, которые обучаются уже второй год, начнут осваивать конкретные технологии на практике: изучат основы промышленного программирования, объектно-ориентированное программирование в Python, технологии разработки программ и графические интерфейсы. Также впереди их ждет решение прикладных задач и создание приложений с графическим интерфейсом.

По окончании проекта «Яндекс.Лицей» обучающиеся получат базовые знания по программированию, которые станут необходимым фундаментом для дальнейшего изучения.

С 16 сентября начнут заниматься все шесть направлений детского технопарка «Кванториум»: «IT-квантум», «Наноквантум», «Промышленный дизайн», «VR-квантум», «Робоквантум», «Аэроквантум».

Какие интересные проекты создают ученики «Кванториума», читайте в наших статьях здесь и здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:08 +1
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