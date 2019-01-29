Какие изобретения создают юные туляки?

Фото Алексея Пирязева.

Например, Бенджамин Франклин в 12 лет придумал и сделал пару ласт для плавания, надевающихся на руки. 18-летний Блез Паскаль создал калькулятор, а 15-летний Жозеф-Арман Бомбардье сотворил прообраз снегохода.

В Тульской области тоже есть талантливые дети! Многие ребята развивают свой талант в технопарке «Кванториум». Напомним, в 2016 году губернатор Алексей Дюмин, будучи еще врио, предложил открыть в регионе сеть детских технопарков, где юные туляки могли бы научиться мыслить и работать руками. Этот проект нашел большой отклик у детей и их родителей.

Ребята с удовольствием посещают занятия и изобретают разные интересные, а главное – полезные штуки.

Татьяна Зуева, заместитель руководителя детского технопарка «Кванториум»:

Татьяна Зуева – В этом году мы планируем обучить 1200 ребят. Конечно, не за один раз. У нас три итерации, то есть ребята учатся по три месяца, защищают свой проект, а потом проходят или не проходят в проектную группу. За это время дети понимают, всё ли у них получается, хотят ли они работать в этом направлении. Если нет, есть возможность попасть в любой другой квант. Для детей все пути открыты, главное – захотеть. Задача «Кванториума» – зарядить ребят на идеи, подобрать каждому свою специализацию. У нас работают не учителя, а наставники.

По словам Татьяны, в технопарке ведется работа и по патентным изобретениям.

– К нам уже могут прийти люди с различных предприятий и сказать, что им нужно. Они понимают, что дети могут придумать то, что взрослые порой не смогут, у них более открытый взгляд. Наши ребята, например, делали USB-розетку для «РЖД». Конкурс проходил для всей страны, сейчас предприятие выбирает победителя.

Что создают юные изобретатели? Откуда берут вдохновение? Об этом Myslo рассказали сами ребята.

17-летний Максим Антонов (промышленный дизайн) и 13-летний Павел Шибаев (робоквантум) работали над своим проектом в тандеме. Ребята признались, что отлично сработались в команде, спорят очень редко. Как приходят к консенсусу? «Мы ведем конструктивный диалог», – говорят они. Их изобретение – роботизированный автоматический тренажер по принципу В. Ф. Базарного – заняло первое место на конкурсе в Санкт-Петербурге.

– Есть такой профессор Базарный, он придумал оптический тренажер для тренировки глаз школьников, у которых во время учебного процесса устают глаза, и из-за этого возникают различные заболевания, – рассказывает Максим. – Его тренажер представляет из себя геометрические фигуры, нарисованные на потолке разными цветами. Наш проект – автоматизированный вариант. Круги не нанесены заранее на потолок краской, а проецируются с помощью лазера.

– Тренажер питается от девятивольтовой батарейки, – продолжает Павел. – Преимущества нашего проекта – очень большая компактность и, что самое главное, дешевизна в производстве. Все компоненты с обработкой и материалами стоят не более 1500 рублей. Мы считаем, что наше изобретение может поставляться как в детсады, так и в школы, чтобы предотвращать болезни глаз у ребят.

Для Максима и Павла это изобретение не первое.

– Моей первой идеей стало создание мобильного робота. Я равнялся на своего отца. Он сначала хотел сделать мобильного робота на гусеницах. Мне передалось его стремление, – рассказывает Паша. – В итоге у меня получился робот-официант, модификация робота-медбрата, который предназначен для работы в больнице, – он развозит контейнеры с лекарствами (кстати, рост «медбрата» – чуть меньше одного метра). Моя работа заняла первое место на региональной выставке.

А Максим создал маркерно-меловой циркуль-резак.

– Это чертежный инструмент со сменными насадками для школы. С одной стороны у прибора – насадки для мела или маркера, с другой – присоски или иглы. Это похоже на штангенциркуль. У меня получился действующий образец. Сейчас он используется в «Кванториуме», а еще один экземпляр я подарил своей учительнице математики.

На достигнутом парни останавливаться не собираются. У них есть множество задумок, которые они готовы воплощать в жизнь. «Как создаются изобретения? Сначала ищешь проблему, а потом – ее решение. Приходит вдохновение, и начинаешь обдумывать идеи».

– Я совместно с преподавателем и другом разрабатываю робототренажер для теннисистов, который будет управляться микрокомпьютером Raspberry Pi. Он предназначен для тренировки спортсменов, в нем будет своя нейросеть. Тренажер будет также просчитывать ходы человека и выбирать соответствующие варианты «защиты». Проще говоря, это большая тренога, на которой будет закреплен шарнир. На нем установим теннисную ракетку, которой будут управлять три двигателя. С их помощью будет позиционироваться ракетка в плоскости, – поделился своей будущей разработкой Павел.

Паша говорит, что его вдохновляет известный и амбициозный изобретатель Илон Макс.

17-летний Денис Белым посещает «Кванториум» третий год (аэроквантум):

– Я занимаюсь в аэроквантуме. Хочу рассказать о своем изобретении. Мой прибор – двухосевой подвес для камеры. Штатное крепление камеры статично, то есть камера неподвижна. Нам стало интересно снимать, когда летит коптер, всю нижнюю полусферу. Так и родилась идея создания данного проекта. Его особенность – для управления используется штатная аппаратура. Сигнал с приемника поступает на процессор, и тот «сообщает» проводам, в какую сторону нужно повернуть.

На создание моего проекта ушло три недели. Прибор можно использовать в любых сферах, т. к. любительская фотосъемка с помощью беспилотной авиации стала достаточно популярной. В частности, я бы хотел его использовать в съемке местности. Данная камера делает поточную съемку в реальном времени. Изображение можно получать как на очки, так и на экран.

Это очень удобно для поиска различных объектов: можно спокойно видеть нижнюю полусферу, не управляя самим аппаратом. Считаю, что это достаточно важно для сельхозугодий, охраны различных объектов. Например, газопроводов. Чтобы не обходить длинную трубу, можно использовать квадрокоптер. Мне хотелось бы доработать изобретение, чтобы оно могло просто зависать в воздухе и изучать местность.

Я мечтаю принести пользу людям. В будущем хотел бы поступить в ТулГУ на кафедру системы автоматического управления летательных аппаратов, там достаточно интересно.

Платону Федулову (VR/AR) 13 лет. Он пришел в технопарк совсем недавно – три месяца назад, но уже умеет создавать игры. Говорит, что ничего сложного в этом нет.

– Это моя первая игра, я ее смог создать за месяц. Рабочее название проекта – «Паркур по кубам». Суть игры: есть несколько испытаний, нужно их преодолеть. Когда проходишь до конца, никакого приза нет, но получаешь моральное удовольствие. Управлять игроком можно при помощи мышки и клавиатуры. Думаю, что мой проект воплощен в жизнь пока на 50%, хотел бы кое-что исправить и доработать. В дальнейшем, возможно, игра будет проецироваться на виртуальные очки.

Вообще такой проект может сделать обычный ученик, всё это легко. Программирование знать не особо нужно.

В будущем хочу разрабатывать компьютерные игры. Люблю такие, где есть логические загадки. Хотелось бы сделать игру на телефон. Мы только начали в «Кванториуме» этим заниматься.

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Технопарк «Кванториум»

Адрес: Тула, ул. Революции, 2.

Телефон для справок: +7 (4872) 56-00-93.

Направления: аэроквантум, IT-квантум, робоквантум, промышленный дизайн, VR/AR, наноквантум.