Портные, флористы, обувщики и вышивальцы: в Туле проходит региональный чемпионат по профмастерству среди инвалидов

В Туле на базе техникума социальных технологий проходит III Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Участники собрались со всей Тульской области, чтобы показать себя в 22 направлениях.

Каждая номинация конкурса – нужная и полезная: «Токарные работы», «Обработка текста», «Портной», «Бисероплетение» и т. д. Именно в этих направлениях люди с ограниченными возможностями здоровья могут быть по-настоящему успешны.

Это не просто показательные выступления – каждому участнику предстоит выполнить реальную работу. Конкурс на каждом направлении длится не меньше трех часов, а результат оценивается профессиональными экспертами. Никаких заготовок и шпаргалок, победить участникам помогают только практические навыки и опыт.

Евгений Маликов, эксперт, преподаватель по специальности «Обувщик по ремонту обуви»:

Евгений Маликов – Сегодня здесь представлены по-настоящему полезные профессии, которыми можно реально заработать себе на жизнь. Я эксперт в компетенции «Обувщик по ремонту обуви», и, на первый взгляд, эта специальность кажется необычной, но она стабильнее многих других популярных сейчас профессий. Желающих овладеть специальностью много, и у отличников никогда не бывает проблем с трудоустройством. Но в профессии решающую роль играет конкурентоспособность, хорошую работу получают только лучшие. Так и на конкурсе: задания серьезные. Здесь представлено два модуля: на первом – участникам за 3 часа нужно установить подметки на сапоги, на втором – за 1,5 часа укрепить пряжечный ремень на босоножках. Это непросто, тем более, что мы строго оцениваем качество и аккуратность.

Светлана Шлеева, эксперт:

Светлана Шлеева – Я оцениваю одну из самых многочисленных компетенций – «Художественное вышивание». Сегодня в ней соревнуются 16 участников в возрасте от 14 до 16 лет. Им предстоит справиться с семью видами различных видов швов. У нас все серьезно: есть четкие требования для оценки по технике, аккуратности и выбору цветового решения. Конечно, специальности «Художественное вышивание» в техникуме нет, но этот навык очень поможет в овладении профессией портного, швеи или модельера. Участники любят это направление. И нам есть чем гордиться: в прошлом году победительница регионального этапа «Абилимпикса» заняла первое место на национальном чемпионате, т. е. стала лучшей во всей России!

«Абилимпикс» проводится в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Как говорят организаторы, это очень большой и важный шаг в решении проблем профориентации инвалидов.

Ольга Кашина, начальник отделения инклюзивного образования Тульского техникума социальных технологий, координатор движения «Абилимпикс» в Тульской области:

Ольга Кашина – В первую очередь, чемпионат позволяет участникам заявить о себе, почувствовать, на что они способны в профессии. Здесь они в своей стихии, среди равных. На «Абилимпиксе» возможности участников не ограничены, вне зависимости от их физического состояния. Вчера в компетенции «Массаж» у нас участвовала девушка с инвалидностью по зрению. Она живет самостоятельно, работает, не побоялась соревноваться в своей категории с мужчинами и заняла третье место в чемпионате. Когда объявляли результаты, у нее текли слезы. Это пример большой работы над собой и повод для гордости для всех нас. Мы проводим чемпионат в третий раз, и у нас нет сомнений в его пользе. Многие участники получают здесь самое необходимое – внимание, общение и шанс показать себя. «Абилимпикс» дает им силы и уверенность в себе. Ну и помимо этого есть очень наглядная практическая польза: экспертами на конкурсе выступают работодатели и они потом с удовольствием приглашают наших победителей на работу.

Несмотря на то, что все участники пришли за победой, они признались, что самое ценное на «Абилимпикс» – это эмоции.

Елена Перченко, участник в компетенции «Флористика»:

Елена Перченко – По образованию я дизайнер и художник, так что флористика мне была близка. В прошлом году на чемпионате я впервые попробовала создавать букеты. И все получилось: эксперты сказали, что мои букеты были собраны на высшем уровне. Я мечтаю работать флористом, но из-за некоторых отклонений в здоровье, не смогу быть на ногах по 12 часов. Я хочу найти место, в котором могла бы работать флористом по 6 часов в день, воплощать в жизнь красоту и быть полезной обществу. Но пока чемпионат –единственная возможность заниматься любимым делом. Я получаю здесь положительные эмоции, заряжаюсь живой энергией от цветов, наслаждаюсь их ароматом. И, конечно, мечтаю выиграть, чтобы поехать на национальный этап и занять там первое место. Такие конкурсы очень нужны, это шанс заявить о желаниях и проблемах инвалидов. Сегодня, например, мы предлагаем организовать где-то в городе точку для продажи наших изделий, картин или букетов. Мы надеемся, что нас услышат!

Валерия Тушова, участница в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет»:

Валерия Тушова – Я учусь в колледже в Щекино, и специально готовилась к этому чемпионату. Всё не зря, задания были не самые простые: мы делали кассовые документы – приходные и расходные ордера, платежные поручения, банковские выписки и т.д. Все эти навыки пригодятся и в будущей профессии. Так что мне было интересно оценить свои умения.

Олег Белошенко, участник в компетенции «Адаптивная физическая культура»:

Олег Белошенко – Я тренер Тульской области и старший тренер сборной России по голболу. Этот вид спорта придуман специально для инвалидов по зрению. Игра проходит в спортивном зале с рельефной разметкой и двумя воротами. Две команды из трех человек атакуют ворота соперников достаточно тяжелым мячом. Игра проходит вслепую, спортсмены ориентируются на звон колокольчика внутри мяча, слух и тактильные ощущения. Я решил поучаствовать в чемпионате не только, чтобы показать свои силы в адаптивной физической культуре, но и чтобы рассказать о голболе слабовидящим ребятам. «Абилимпикс» позволяет раскрыться, проверить свои профессиональные навыки и пообщаться с людьми. Я думаю, что с каждым годом он будет привлекать все больше и больше участников.