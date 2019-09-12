В Туле стартовал чемпионат по профмастерству «Абилимпикс»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Профессиональные соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья проходят в нашем регионе уже в третий раз. В торжественной церемонии открытия чемпионата «Абилимпикс» приняла участие заместитель председателя правительства Оксана Осташко.

«Участие в чемпионате – прекрасная возможность показать себя как мастера своего дела, как профессионала, владеющего современными технологиями. В этом испытании нет победителей и проигравших. Все вы победители, потому что движетесь вперед. Вы – наша гордость!», – отметила она.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) нацпроекта «Образование». 130 участников соревнуются по 22 компетенциям в трех категориях: «школьники», «студенты» и «специалисты».

Чемпионат проходит на базе двух тульских техникумов и одного колледжа. К практической части участники приступят в пятницу, 13 сентября. В ноябре победители регионального этапа примут участие в V Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве.