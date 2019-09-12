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В Туле стартовал чемпионат по профмастерству «Абилимпикс»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле стартовал чемпионат по профмастерству «Абилимпикс»

В нём примут участие 130 профессионалов разных возрастов.

Профессиональные соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья проходят в нашем регионе уже в третий раз. В торжественной церемонии открытия чемпионата «Абилимпикс» приняла участие заместитель председателя правительства Оксана Осташко.

«Участие в чемпионате – прекрасная возможность показать себя как мастера своего дела, как профессионала, владеющего современными технологиями. В этом испытании нет победителей и проигравших. Все вы победители, потому что движетесь вперед. Вы – наша гордость!», – отметила она. 

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) нацпроекта «Образование».  130 участников соревнуются по 22 компетенциям в трех категориях: «школьники», «студенты» и «специалисты».

Чемпионат проходит на базе двух тульских техникумов и одного колледжа. К практической части участники приступят в пятницу, 13 сентября. В ноябре победители регионального этапа примут участие в V Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:12 0
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