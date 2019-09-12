«Школа родственного ухода»: туляков учат ухаживать за беспомощными родственниками

Отделение паллиативной помощи в Туле открылось в 2017 году. Сюда попадают люди с хроническими неизлечимыми заболеваниями, в том числе онкологическими, с болевым синдромом, острыми нарушениями мозгового кровообращения либо старческой деменцией, одинокие (отделение тесно взаимодействует с социальными службами, общественными организациями). Это почти всегда те пациенты, кто с силу болезни не может себя обслуживать.

Мария Рябова - В наше отделение поступают по направлению лечащего врача, из онкологического диспансера, — говорит Мария Сергеевна Рябова, заведующий паллиативным отделением ГУЗ «ГБ № 3 г. Тулы». — На сегодняшний день здесь получают лечение и помощь 39 пациентов, в основном, это пожилые люди.

Сегодня, 12 сентября, в отделении прошло уже второе по счету занятие «Школы родственного ухода» — обучение для родственников тех пациентов, которых планируют забрать домой. Занятия организованы в рамках нацпроекта «Демография».

Цель «Школы» — обучение важным навыкам родственников и других лиц, которые осуществляют уход за гражданами пожилого возраста и людьми с ограниченными возможностями здоровья, полностью или частично утративших способность к самообслуживанию.

Ухаживать за лежачим больным — задача нелегкая. Но она вполне выполнима, если есть желание и определенные навыки.

Но где взять эти знания, если болезнь близкого человека — это всегда неожиданность, шок, гром среди ясного неба?

Дать эти первичные навыки и призвана «Школа родственного ухода». Чтобы потом родственники могли продолжить ухаживать за пациентом в домашних условиях так же качественно, как это делали специалисты в отделении паллиативной помощи.

- Это очень важные и нужные знания, — говорит Мария Рябова. — Как покормить беспомощного человека, как ухаживать за ним, не допуская появления пролежней, как и где получить специальные обезболивающие препараты. Занятия на базе отделения будут проводиться раз в неделю. Но мы это делаем и помимо «школы», в ежедневном режиме: к нам обращаются родственники и мы их, конечно же, всегда консультируем.

На занятиях обсуждают самые разные вопросы ухода и помощи пациентам. Например, сегодня медсестра отделения Светлана Добрынина рассказала, как обрабатывать кожу больного, мыть, брить, переодевать, менять постельное белье. И наглядно показала все манипуляции на манекене.

Завотделением Мария Рябова поделилась с участниками сведениями о доступности наркосодержащих лечебных препаратов для людей с болевым синдромом: где выписать рецепт на эти лекарства, как их получить и как давать больному.

Наталья, одна из слушательниц «Школы родственного ухода», делится впечатлением:

Наталья - У меня свекровь попала с инсультом в больницу, оттуда ее перевели сюда — сразу сложно наладить все, мы все на работе, ухаживать за свекровью было некому. Сейчас мы решили забрать ее из больницы домой. Я должна знать, как за ней ухаживать, как ее кормить, переодевать. Эти занятия в «Школе родственного ухода» не просто нужны, а жизненно необходимы. Я считаю, этому в школе нужно учить. Это касается не только тех, кто уже столкнулся с болезнью близкого. Это должны знать все. Никто не застрахован от таких случаев, болезнь всегда внезапна. Это должен знать каждый, пусть лучше эти знания потом не пригодятся!

myslo

В медучреждениях Тульской области предусмотрено 135 паллиативных коек. Помимо областного хосписа, профильные отделения работают в Новомосковской городской клинической больнице, Щекинской районной больнице и городской больнице № 3 г. Тулы. За полгода стационарную медицинскую помощь там получили 2500 пациентов.