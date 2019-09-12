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Житель Алексина во время ссоры зарезал знакомого

Житель Алексина во время ссоры зарезал знакомого

Конфликт произошёл в квартире на ул. Урицкого. Убийца ожидает суда.

В Алексине сотрудники территориального отдела СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела об убийстве местного жителя. Перед судом предстанет 57-летний знакомый жертвы.

Как уточняет пресс-служба ведомства, днем 6 июля 2019 года обвиняемый вместе со своими знакомыми находился в квартире одного из домов на ул. Урицкого. Между двумя приятелями произошёл конфликт – мужчина схватил нож и ударил жертву в грудь. Несчастный умер на месте.

Убийца находится под стражей, собранные доказательства полностью подтверждают его вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:48 +3
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Место
Тульская областьАлексин

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