Житель Алексина во время ссоры зарезал знакомого

В Алексине сотрудники территориального отдела СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела об убийстве местного жителя. Перед судом предстанет 57-летний знакомый жертвы.

Как уточняет пресс-служба ведомства, днем 6 июля 2019 года обвиняемый вместе со своими знакомыми находился в квартире одного из домов на ул. Урицкого. Между двумя приятелями произошёл конфликт – мужчина схватил нож и ударил жертву в грудь. Несчастный умер на месте.

Убийца находится под стражей, собранные доказательства полностью подтверждают его вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.