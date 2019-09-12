В Обидимо строят станцию обезжелезивания за 106 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В поселке Обидимо строят станцию обезжелезивания. Сметная стоимость объекта — 106,3 млн рублей, средства выделены из бюджета Тулы. Работы проводятся в рамках муниципальной программы «По доведению сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах бывшего Ленинского района до нормативных требований».

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, станция водоподготовки состоит из установки, предназначенной для очистки воды от повышенного содержания железа, фильтрации от посторонних механических примесей, а также резервуаров для накопления, хранения и подачи питьевой воды в сеть потребителей.

Рабочие приступили к строительству в апреле 2019 года. Сейчас подрядчик обустроил фундаменты для оборудования станции обезжелезивания и резервуаров чистой воды. Внутреннее и наружное ограждение объекта выполнено на 90%, продолжаются работы по прокладке трубопровода системы водоснабжения и монтажу станции.

- Станция представляет собой сборно-блочную конструкцию, состоящую из шести блоков: трех механических блоков, одного хозяйственного и двух по очистке воды. На данный момент залиты фундаментные плиты под установку блоков, емкостей для хранения воды, завершается монтаж ограждения. Все работы идут в запланированные сроки, — рассказал заместитель начальника отдела строительного контроля МУ «Управление капительного строительства г. Тулы» Алексей Морозов.

Все монтажные работы планируется завершить до 15 октября. После этого будут проводиться пусконаладочные работы. Ввод объекта в эксплуатацию планируется произвести до 30 ноября.

В сутки станция обезжелезивания будет производить 1440 кубометров чистой воды нормативного качества, которую смогут потреблять жители поселка Обидимо и села Обидимо.

Начальник главного управления по Зареченскому округу администрации города Тулы Максим Щербаков:

Максим Щербаков - В этих двух населенных пунктах проживает более 2,5 тысяч человек. В январе этого года в село Обидимо был протянут водопровод. До этого жители села брали воду из колодцев. Сейчас в ней содержание железа превышает нормативную величину. А с вводом станции обезжелезивания жители поселка и села Обидимо смогут получать чистую питьевую воду нормативного качества.

В этом году также в рамках вышеуказанной программы станцию обезжелезивания начнут возводить и в поселке Плеханово. Завершить ее строительство и ввести ее в эксплуатацию планируют в 2020 году.