новости
новости
Регистрация
В Тульской области многодетную мать осудят за наезд на полицейского
Кадр из видео.

В Тульской области многодетную мать осудят за наезд на полицейского

На женщину заведено уголовное дело по двум статьям.

Одоевский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Дубны. Она обвиняется в ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии опьянения).

Напомним, эта шокирующая история произошла 2 июля на территории Дубенского района. Пьяная женщина (позже выяснилось, что она многодетная мать) за рулем «Шевроле» сбила полицейского. Она протащила его на капоте несколько сотен метров. При этом у женщины в салоне автомобиля находился полуторагодовалый ребенок. Кстати, полицейским пришлось разбить заднее стекло автомобиля и, применив физическую силу, забрать малыша из рук неадекватной родительницы.

Как выяснилось, за рулем иномарки находилась 31-летняя Надежда Сидорова, ранее лишенная водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. Также на ее счету множество неоплаченных штрафов за различные нарушения ПДД и «административка» за неисполнение родительских обязанностей в отношении своих четверых детей. Как стало известно Myslo, с 2016 года она дважды привлекалась к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, дважды – за оставление места ДТП, дважды – за нарушение требований к перевозке детей и неуплату штрафов, отсутствие страховки и неоднократное превышение скорости.

 Подробности этой шокирующей истории читайте здесь.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, обвиняемая находится под домашним арестом.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:42 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьДубна
Прочее
уголовное делосбила полицейскогомногодетная мать

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Обидимо строят станцию обезжелезивания за 106 млн рублей
В Обидимо строят станцию обезжелезивания за 106 млн рублей
13 сентября в центре Тулы ограничат движение транспорта
13 сентября в центре Тулы ограничат движение транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.