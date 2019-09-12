В Тульской области многодетную мать осудят за наезд на полицейского

Кадр из видео.

Одоевский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Дубны. Она обвиняется в ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии опьянения).

Напомним, эта шокирующая история произошла 2 июля на территории Дубенского района. Пьяная женщина (позже выяснилось, что она многодетная мать) за рулем «Шевроле» сбила полицейского. Она протащила его на капоте несколько сотен метров. При этом у женщины в салоне автомобиля находился полуторагодовалый ребенок. Кстати, полицейским пришлось разбить заднее стекло автомобиля и, применив физическую силу, забрать малыша из рук неадекватной родительницы.

Как выяснилось, за рулем иномарки находилась 31-летняя Надежда Сидорова, ранее лишенная водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. Также на ее счету множество неоплаченных штрафов за различные нарушения ПДД и «административка» за неисполнение родительских обязанностей в отношении своих четверых детей. Как стало известно Myslo, с 2016 года она дважды привлекалась к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, дважды – за оставление места ДТП, дважды – за нарушение требований к перевозке детей и неуплату штрафов, отсутствие страховки и неоднократное превышение скорости.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, обвиняемая находится под домашним арестом.