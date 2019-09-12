Долги, кредиты, страховки: что изменится в финансовой жизни туляков этой осенью

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В Тульском отделении Банка России рассказали о законодательных изменениях, которые коснутся займов, кредитов и других финансовых вопросов.

Микрозаймы под залог жилья — под запретом

Микрофинансовые организации больше не смогут выдавать потребительские займы под залог жилой недвижимости. До сих пор возникали случаи, когда заемщики лишались своего жилья, заложенного в МФО, из-за высоких ставок и непрозрачных условий договоров.

Андрей Колосветов, начальник юридического отдела тульского отделения Банка России:

Андрей Колосветов — С 1 ноября вступает в силу соответствующий закон, который исключит ситуации, когда человек взял небольшой заем и потерял жилье, не рассчитав свои силы. МФО не смогут брать в залог квартиры и дома, долю жилой недвижимости, а также право на будущее жилье по договору долевого строительства. Даже если это жилье — не единственное у заемщика. — При этом у МФО остается возможность предоставлять займы под залог нежилых помещений.

В кредитных историях наведут порядок

С 29 октября 2019 года банки, МФО и КПК должны будут присваивать каждому договору о кредите/займе уникальный идентификатор. Это поможет свести к минимуму ошибки в кредитных историях.

Дмитрий Новиков, руководитель тульского отделения Банка России:

Дмитрий Новиков – Передача данных в разные бюро (а их порядка 15) иногда приводила к тому, информация дублировалась, и задолженность за одним заемщиком числилась в многократном размере. Происходило «наслоение» и искажение информации, что мешало кредитным организациям правильно оценить уровень долговой нагрузки человека и приводило к отказу в новом кредите. Идентификатор позволит учитывать информацию о задолженности однократно. Также нововведение поможет избежать взыскания задолженности с граждан, у которых данные (ФИО, дата рождения) полностью совпадают с данными должника, — такие случаи тоже не редкость.

Финомбудсмен решит любые страховые споры

С весны 2019 года в России появился институт финансового уполномоченного — финансовый омбудсмен. В июне он приступил к рассмотрению споров между гражданами и страховыми компаниями по вопросам осаго, ДСАГО и КАСКО.

С 28 ноября служба финансового уполномоченного начнет помогать клиентам страховщиков решать споры по любым договорам страхования, кроме медицинского.

С 2020 года планируется передать на рассмотрение финомбудсмену споры с микрофинансовыми организациями, а с 2021-го — любые споры между финансовыми организациями (это все банки, НПФ, ломбарды, КПК) и потребителями их услуг.

— Решения финансового омбудсмена обладают силой судебных, за их неисполнение предусмотрен штраф, — говорит Андрей Колосветов. — Рассмотрение жалоб для гражданина бесплатно. Но хочу предостеречь от обращения к посредникам, которые предлагают помощь в подготовке обращений к финансовому уполномоченному: по закону расходы потребителей на оплату услуг таких «помощников» (а их стоимость составляет 3−7 тысяч рублей) возмещению не подлежат. Кроме того, подача заявления финомбудсмену не требует специальной подготовки, его можно написать в произвольной форме на сайте finombudsman.ru.

Заемщики смогут получить ипотечные каникулы

Закон о приостановке платежей по ипотечному кредиту вступил в силу с 31 июля 2019 года. Если раньше заемщик, оказавшись в сложной финансовой ситуации, должен был провести переговоры с банком, то теперь процедура получения отсрочки упрощена: человек может в уведомительном порядке подать заявление об уменьшении размера кредитных платежей или о полном освобождении от них сроком до полугода. Но для этого необходимо соблюдение ряда условий:

каникулы можно получить только по ипотечному кредиту, а не какому-либо другому (потребительскому или автокредиту),

а не какому-либо другому (потребительскому или автокредиту), размер кредита не должен превышать 15 миллионов рублей,

ипотека выдана на единственное жилье заемщика, пригодное для проживания. Человек может владеть и другими жилыми помещениями, но только на праве общей собственности и только в том случае, если его доля в них не превышает установленную для региона норму обеспечения жилой площадью,

пригодное для проживания. Человек может владеть и другими жилыми помещениями, но только на праве общей собственности и только в том случае, если его доля в них не превышает установленную для региона норму обеспечения жилой площадью, заемщик оказался в сложной жизненной ситуации: потеря работы (обязательна регистрация в качестве безработного), признание инвалидом 1 или 2 группы, временная нетрудоспособность более 2 месяцев подряд, снижение среднемесячного дохода за два месяца более чем на 30%.

— Заемщик должен письменно обратиться в банк с заявлением о предоставлении ипотечных каникул и указанием обстоятельств, в связи с которыми он хочет их получить, — поясняет Андрей Колосветов. — Банк, получив это заявление, в течение 5 рабочих дней может либо согласиться предоставить ипотечные каникулы, либо в течение 2 рабочих дней запросить требуемые документы, либо в течение 5 рабочих дней отказать. Уведомление о решении банка должно быть вручено гражданину в течение 10 дней после отправки.

Если уведомление не вручено, условия считаются принятыми, а ипотечные каникулы — предоставленными по умолчанию.

Заемщик может самостоятельно выбрать срок и дату начала каникул. Законом предусмотрена возможность совершать платежи по этому кредиту во время ипотечных каникул по своему усмотрению, если у человека есть на это возможность. Но если за период ипотечных каникул сумма внесенных платежей станет равна тому объему долга, который человек должен был внести за этот срок в обычном режиме (без каникул), то ипотечные каникулы считаются прекратившимися — продлить их или перенести на другой период нельзя.

В рамках ипотечного договора на один объект недвижимости ипотечными каникулами можно воспользоваться только однажды. А в течение жизни — неограниченное количество раз, но уже по другим договорам на другие объекты недвижимости.

Банки посчитают показатель долговой нагрузки

С 1 октября 2019 финансовые организации будут учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН). Этот коэффициент будет определяться как соотношение между среднемесячным доходом заемщика и теми платежами, которые он делает для погашения своих долгов. На основании ПДН банки и микрофинансовые организации будут принимать решение о выдаче заемщику нового кредита.

В расчет не будут включаться микрозаймы до 10 тысяч рублей.

— До настоящего времени объективных критериев, по которым можно оценить того или иного заемщика, практически не было. Поэтому зачастую банки отказывали в предоставлении кредита, никак не поясняя свою позицию, — говорит Андрей Колосветов. — Теперь кредитные организации будут рассчитывать ПДН, исходя из справок о доходах гражданина и его кредитной истории, и решать, одобрять ли заем/кредит клиенту с высоким уровнем закредитованности или нет. Расчет ПДН позволит банкам и МФО лучше оценивать возможности заемщика по выплате кредитов, а людей убережет от долговой ямы.