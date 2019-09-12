13 сентября в центре Тулы ограничат движение транспорта

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

13 сентября в период проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня Тульской области, по ул. Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса ограничат движение транспорта.

С 6.00 до 14.00 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств на указанном участке, а с 10.00 до 14.00 там же запретят движение для всего транспорта.