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13 сентября в центре Тулы ограничат движение транспорта

13 сентября в центре Тулы ограничат движение транспорта

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

13 сентября в период проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня Тульской области, по ул. Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса ограничат движение транспорта.

С 6.00 до 14.00 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств на указанном участке, а с 10.00 до 14.00 там же запретят движение для всего транспорта.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:44 0
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