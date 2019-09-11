Тульские судебные приставы проведут Единый день приёма граждан

Во вторник, 24 сентября, в УФССП России по Тульской области состоится День единого приема граждан. С 14.00 до 20.00 приём будут вести руководители Управления, а также начальники и специалисты отделов.

Предварительная запись на приём проводится до 18 сентября по телефону: 33-30-53. Вход в здание Управления осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.