новости
новости
Регистрация
Тульские судебные приставы проведут Единый день приёма граждан

Тульские судебные приставы проведут Единый день приёма граждан

Все желающие смогут обратиться к руководителям регионального Управления ФССП России.

Во вторник, 24 сентября, в УФССП России по Тульской области состоится День единого приема граждан. С 14.00 до 20.00 приём будут вести руководители Управления, а также начальники и специалисты отделов.

Предварительная запись на приём проводится до 18 сентября по телефону: 33-30-53. Вход в здание Управления осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
приём гражданДень единого приёма граждансудебные приставыУФССП России по Тульской области
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат электроэнергию 12 сентября
Где в Туле отключат электроэнергию 12 сентября
В Суворове с производителей контрафактной водки хотят взыскать почти 100 млн рублей
В Суворове с производителей контрафактной водки хотят взыскать почти 100 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.