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Где в Туле отключат электроэнергию 12 сентября

Где в Туле отключат электроэнергию 12 сентября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • ул. Пробная, 81-97-а (нечётн.), 104-126 (чётн.),
  • ул. Гармонная, 1-а-21 (нечётн.), 2-а-14 (чётн.),
  • ул. Осташева, 109-153 (нечётн.), 104-140-а (чётн.),
  • ул. Пролетарская, 93-а,
  • ул. Л. Толстого, 91, 93,
  • ул. Скуратовская, 18-78 (чётн.),
  • Мясново: ул. Санаторная, 9-б,
  • Одоевское шоссе, 67,
  • Иншинский пр-д, 8,
  • п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 11-61 (нечётн.), 4, 8, 20-28 (чётн.),
  • ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (нечётн.),
  • ул. Макаренко, 1-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
  • пер. Вахрушева, 1-13, 13-а, 13-б,
  • ул. Некрасова, 2-24 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
  • ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-а, 2-40 (чётн.), 42-а,
  • ул. Пирогова, 2-а, 2-23,
  • ул. Космонавтов, 1-17 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. Папанина, 1-а, 1-б, 1-33-а (нечётн.), 2-38 (чётн.),
  • ул. Вахрушева, 1-а, 1-б, 3-а, 3, 5, 6, 8,
  • ул. Дронова, 26-40 (чётн.),
  • ул. Пионерская, 25-35 (нечётн.), 26-42 (чётн.),
  • ул. Лесная, 15, 17, 26, 28, 30,
  • ул. М. Горького, 33, 31-а, 27-а,
  • ул. Пирогова, 30-68 (чётн.), 19-49 (нечётн.),
  • ул. Жуковского, 29-47, 51-69 (нечётн.), 40-54, 62-82 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),
  • ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а,
  • ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
  • ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.),
  • ул. Глеба Успенского, 1-48,
  • Хлебная площадь, 19/2,
  • ул. Глухополянская, 4, 6,
  • ул. Бородина, 2, 4, 6,
  • ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 13-37 (нечётн.),
  • пер. Краснодонцев, 10, 12,
  • ул. Осипенко, 13, 14, 17-23 (нечётн.), 18-24 (чётн.),
  • ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.),
  • ул. Карпинского, 4-40 (чётн.), 1-41 (нечётн.),
  • ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.),
  • ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.),
  • ул. Комарова, 1, 2, 2-а,
  • ул. Металлургов, 5, 7, 9, 11,
  • ул. Гайдара, 4, 6, 8,
  • ул. М. Мазая, 1,
  • п. Горелки: ул. Горельская, 37-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
  • 1-й Горельский пр-д,
  • 4-й Горельский пр-д,
  • ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
  • 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
  • 3-й Горельский пр-д, 1-10,
  • 5-й Горельский пр-д, 6, 7.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:54 +1
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