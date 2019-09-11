11 и 12 сентября в Туле на некоторых участках ограничат движение транспорта
Ограничения будут действовать с 8.00 до 23.00 на ул. Калинина (на участке от ул. Ложевой до ул. Шухова), а также на ул. Судейского.
11 сентября для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения капитального ремонта дорожного полотна по ул. Калинина (на участке от ул. Ложевой до ул. Шухова), с 8.00 до 23.00 будет ограничено движение всех видов транспорта.
Ограничения будут действовать и 12 сентября на ул. Судейского.
Движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме:
11 сентября
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№ м-та
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Наименование маршрута
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Схема движения
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40К
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Завод РТИ – д. Бежка
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ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Первомайская – пр-т Ленина –
ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Каракозова – ул. Шухова – ул. Кутузова – ул. Газовая – ул. Павлика Морозова – Епифанское шоссе - д. Бежка
12 сентября
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№ м-та
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Наименование маршрута
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Схема движения
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11
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завод РТИ - пос. Октябрьский
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ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова - ул. Первомайская - пр. Ленина - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Карпова
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58
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Завод РТИ- пос. Октябрьский (18-й проезд)
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ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Карпова