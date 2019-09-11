11 и 12 сентября в Туле на некоторых участках ограничат движение транспорта

Ограничения будут действовать с 8.00 до 23.00 на ул. Калинина (на участке от ул. Ложевой до ул. Шухова), а также на ул. Судейского.

11 сентября для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения капитального ремонта дорожного полотна по ул. Калинина (на участке от ул. Ложевой до ул. Шухова), с 8.00 до 23.00 будет ограничено движение всех видов транспорта.

Ограничения будут действовать и 12 сентября на ул. Судейского.

Движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме:

11 сентября

№ м-та Наименование маршрута Схема движения 40К Завод РТИ – д. Бежка ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Первомайская – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Каракозова – ул. Шухова – ул. Кутузова – ул. Газовая – ул. Павлика Морозова – Епифанское шоссе - д. Бежка

12 сентября