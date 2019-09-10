В Тульской области стартовал чемпионат ЦФО по боксу

10 сентября в поселке Первомайский в Доме спорта «Юбилейный» состоялась торжественная церемония открытия чемпионата ЦФО по боксу среди мужчин 19−40 лет.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Алексей Дюмин и известный российский боксер, чемпион мира Александр Поветкин, который приехал в Тульскую область, чтобы провести для начинающих боксеров мастер-класс.

Губернатор Алексей Дюмин приветствовал юных спортсменов.

– Занимайтесь спортом, достигайте успехов и побеждайте, тем более у вас есть на кого равняться. Сегодня здесь присутствует известный спортсмен Александр Поветкин. Он многое делает для популяризации спорта, проводит мастер-классы. Уверен, что все присутствующие здесь смотрели последний бой с Фьюри. Стойкость и упорство, с которым сражался Александр Поветкин, — выше всяких похвал, — сказал глава региона.

Алексей Дюмин поблагодарил председателя наблюдательного совета Федерации бокса Тульской области Евгения Зубицкого за большое внимание к развитию бокса на тульской земле.

– Во многом благодаря такой поддержке наши боксеры сегодня завоевывают призовые места не только на первенствах, но и на чемпионатах России и Европы, — сказал Алексей Дюмин.

В соревнованиях принимают участие около 200 спортсменов.