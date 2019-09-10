На писательские встречи в Ясную Поляну приедет режиссер Сергей Соловьев

Фото из архива Myslo.

14 и 15 сентября в Ясной Поляне пройдут XXIV Международные писательские встречи, которые по доброй традиции соберут писателей, философов, журналистов и поэтов для неформального и живого общения. Формат встреч предполагает как лекции, так и дискуссии — круглые столы и ток-шоу.



Первый день встреч будет открыт в 12.00 большим разговором о русской литературе, который проведут члены жюри литературной премии «Ясная Поляна». Павел Басинский, Алексей Варламов, Евгений Водолазкин, Валентин Курбатов и Владислав Отрошенко поговорят о том, что из современной прозы последних лет стало для них открытием, что понравилось каждому из них и каких книг не хватает российскому рынку. Авторы, вошедшие в длинный список премии «Ясная Поляна», прочтут отрывки из своих новых произведений.

Событием предыдущих Писательских встреч стал показ фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения», сценарий к которому написал Павел Басинский. В этом году дискуссия об опыте создания литературного сценария будет продолжена. Одним из участников разговора «Как книга становится фильмом?» станет писатель Андрей Геласимов, чей рассказ «Paradise found» стал литературной основой сценария ленты Сергея Соловьева «Ке-ды». Вместе со своими коллегами Андреем Рубановым и Павлом Басинским он поговорит о том, чем отличается процесс написания книги и сценария и почему для нового российского кино так сложно найти литературный источник в современной прозе. К беседе присоединится генеральный директор продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов. Начало в 16.00.



Вечером 14 сентября в 18.00 в Доме культуры «Ясная Поляна» будет показан фильм «Ке-ды». В рамках показа на вопросы зрителей ответят режиссер Сергей Соловьев и автор сценария Андрей Геласимов. Цена билетов на кинопоказ 300 руб.

В главных ролях снялись Николай Суслов и Аглая Шиловская.

Во второй день, 15 сентября в 12.30, четверо участников Писательских встреч — Евгений Водолазкин, Владислав Отрошенко, Сергей Шаргунов и Павел Басинский — встретятся на ток-шоу «Игра в бисер», чтобы обсудить повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». В отличие от телевизионной версии канала «Культура», этот внеэфирный выпуск ток-шоу состоится на сцене Дома культуры. Ведущим, как и всегда, выступит литературовед Игорь Волгин. Также в этот день состоится презентация книги Владимира Ермакова «Между прежде и после» и лекция Владимира Березина «Двести лет русского рассказа: тайны того, что вам скучно было читать в школе».



Вход на все мероприятия (кроме кинопоказа) будет свободным, однако будет осуществляться по предварительной регистрации. Организаторы просят гостей проходить регистрацию заранее на yaspol.timepad.ru.