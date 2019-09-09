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В Тульской области завершился купальный сезон
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Тульской области завершился купальный сезон

На протяжении лета в регионе работали 52 общественных пляжа.

На всех объектах дежурили сотрудники регионального ГУ МЧС России – они обеспечивали безопасность отдыхающих и проводили профилактические мероприятия. За время сезона спасатели более 100 раз выходили на патрулирование водоёмов вместе с рыбоохраной, ВОСВОДом и полицией.

Особое внимание уделялось профилактике в детских оздоровительных лагерях – во всероссийской акции «Научись плавать» приняли участие более 2500 юных туляков. К сожалению, не обошлось без трагедий – чаще всего они происходили из-за купания в неустановленных местах в состоянии опьянения.

Спасатели обращаются к жителям и гостям Тульской области с просьбой воздержаться от купания в недостаточно теплой воде и не допускать пребывание детей на водоеме без присмотра взрослых. Категорически запрещается купаться в нетрезвом виде.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:44 +2
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