Впервые в Туле пройдет фестиваль «Национальный квартал»

Туляки ознакомятся с традициями разных народов и попробуют вкусные шедевры национальных кухонь.

14 сентября в Туле на территории городского пространства «Искра» впервые в регионе пройдет фестиваль «Национальный квартал». Каждый желающий сможет приобщиться к культурному наследию народов мира и окунуться в яркую палитру национальных культур: русской, армянской, татарской, молдавской, еврейской, немецкой, дагестанской, туркменской, узбекской и др.

Гостей мероприятия ожидает интересная развлекательная программа. Творческие коллективы исполнят народные песни, инструментальные композиции, национальные танцы и многое другое. Основную часть программы составят разнообразные мастер-классы и интерактивы.

Кроме того, гости фестиваля получат уникальную возможность познакомиться с лучшими кулинарными шедеврами национальных кухонь, а главное – попробовать их. Вкуснейшие азиатские лакомства, настоящая узбекская выпечка, приготовленная по всем правилам, татарский чак-чак – лишь немногое из огромного списка блюд, которые приготовят участники мероприятия.

Фестиваль состоится с 12.00 до 18.00 на ул. Советской, 11.