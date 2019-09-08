Новоизбранные депутаты Тульской области приступят к работе до начала октября

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На этом заседании депутаты выберут председателя, его заместителей, определят количество, названия и составы комитетов.

Руководитель аппарата Тульской областной Думы Анна Радченко и начальник правового отдела и нормотворчества Тульской городской Думы Ольга Шепарова рассказали, как будут передаваться полномочия от старых созывов к новым.

По словам Анны Радченко, областная дума собирается на первое заседание не позднее, чем через 30 дней после голосования. В течение 10 дней после публикации результатов выборов Совет шестого созыва определяет дату общего собрания депутатов, на котором парламентарии избирают оргкомитет. Оргкомитет, в свою очередь, назначает дату и порядок проведения первого заседания думы нового созыва. Предполагается, что областная Дума 7-го созыва впервые соберется не позднее 8 октября.

На этом заседании депутаты выберут председателя, его заместителей, определят количество, названия и составы комитетов, рассмотрят вопрос наделения полномочиями члена Совета Федерации от облдумы.

«В этом году первое заседание будут совместно открывать и вести старейший и самый молодой депутаты», — добавила Анна Радченко.

Процедура передачи полномочий в городской думе проходит по схожей схеме. Ее численность останется прежней — 35 человек (15 избираются по спискам, 20 — по одномандатным округам). Дума старого созыва прекращает работу в тот же день, когда первое заседание проводит дума нового созыва.

«На первом заседании городская дума проводит конкурс на замещение должности главы администрации города. Планируется, что к 1 ноября конкурс будет завершен, а до тех пор обязанности главы администрации Тулы будет исполнять первый заместитель», — подытожила Ольга Шепарова.