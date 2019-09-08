В Тульской области женщину «развели» на 440 тысяч рублей при продаже квартиры

В полицию обратилась 55-летняя жительница Плавского района, ставшая жертвой интернет-мошенников. Женщина разместила на одном из сайтов объявление о продаже квартиры. Ей позвонила потенциальная покупательница. Она втерлась в доверие к владелице квартиры и попросила ту назвать реквизиты банковских карт для удобства оформления сделки.

Жертва лично продиктовала всю необходимую информацию и спустя время поняла, что с ее карт списали 440 тысяч рублей. А мошенница больше на связь больше не выходила.

Сейчас в отделе МВД выясняют все обстоятельства происшествия и просят граждан быть особенно внимательными и не сообщать реквизиты банковских карт и коды безопасности неизвестным собеседникам.

Как уберечься от мошенников, читайте в специальной статье Myslo здесь.