новости
новости
Регистрация
В Тульской области женщину «развели» на 440 тысяч рублей при продаже квартиры

В Тульской области женщину «развели» на 440 тысяч рублей при продаже квартиры

Владелица недвижимости стала жертвой интернет-мошенницы.

В полицию обратилась 55-летняя жительница Плавского района, ставшая жертвой интернет-мошенников. Женщина разместила на одном из сайтов объявление о продаже квартиры. Ей позвонила потенциальная покупательница. Она втерлась в доверие к владелице квартиры и попросила ту назвать реквизиты банковских карт для удобства оформления сделки. 

Жертва лично продиктовала всю необходимую информацию и спустя время поняла, что с ее карт списали 440 тысяч рублей. А мошенница больше на связь больше не выходила. 

Сейчас в отделе МВД выясняют все обстоятельства происшествия и просят граждан быть особенно внимательными и не сообщать реквизиты банковских карт и коды безопасности неизвестным собеседникам.

Как уберечься от мошенников, читайте в специальной статье Myslo здесь.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:15 +6
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьПлавский район
Прочее
мошенникиинтернет-мошенникиаферистыполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новоизбранные депутаты Тульской области приступят к работе до начала октября
Новоизбранные депутаты Тульской области приступят к работе до начала октября
Наименьшая явка избирателей на выборах зафиксирована в Туле
Наименьшая явка избирателей на выборах зафиксирована в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.