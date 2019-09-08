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Екатерина Шульман о выборах в Тульской области: «Ярко выраженных нарушений не было»

Екатерина Шульман о выборах в Тульской области: «Ярко выраженных нарушений не было»

«Был ряд случаев, которые удалось разобрать оперативно, на месте», – сообщила политолог.

Руководитель региональной мониторинговой рабочей группы, член совета по правам человека, представитель Уполномоченного по правам человека в РФ Екатерина Шульман прокомментировала работу избирательных участков в Тульской области.

По ее словам, рабочая группа разделилась на три части, чтобы посетить максимальное количество участков: в Туле, Новомосковске, Узловой, Щекино и в Ясной Поляне — всего около 50.

«Ярко выраженных нарушений не было. Был ряд случаев, которые удалось разобрать оперативно, на месте. Проблемные моменты часто бывают связаны с голосованием на дому. Самая частая ошибка — неправильное оформление реестра, когда для включения в него указывается неправомочная причина. Закон предусматривает всего два основания, когда избирателю разрешается голосовать на дому — инвалидность или болезнь. Вторая проблема — это оформление уличного бюллетеня», — уточнила Екатерина Шульман.

Говоря о подготовке наблюдателей, политолог подчеркнула, что они должны быть грамотными. Прозрачность и гласность помогают решить все проблемы.

«Самое важное начинается сейчас — это подсчеты. Мы надеемся, что организаторы выборов в Тульской области, так же как и вы [журналисты], заинтересованы в соблюдении закона и выявлении воли избирателей», -подытожила Шульман.

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вчера, в 22:27 −4
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