Екатерина Шульман о выборах в Тульской области: «Ярко выраженных нарушений не было»
«Был ряд случаев, которые удалось разобрать оперативно, на месте», – сообщила политолог.
Руководитель региональной мониторинговой рабочей группы, член совета по правам человека, представитель Уполномоченного по правам человека
По ее словам, рабочая группа разделилась на три части, чтобы посетить максимальное количество участков: в Туле, Новомосковске, Узловой, Щекино и в Ясной Поляне — всего около 50.
«Ярко выраженных нарушений не было. Был ряд случаев, которые удалось разобрать оперативно, на месте. Проблемные моменты часто бывают связаны с голосованием на дому. Самая частая ошибка — неправильное оформление реестра, когда для включения в него указывается неправомочная причина. Закон предусматривает всего два основания, когда избирателю разрешается голосовать на дому — инвалидность или болезнь. Вторая проблема — это оформление уличного бюллетеня», — уточнила Екатерина Шульман.
Говоря о подготовке наблюдателей, политолог подчеркнула, что они должны быть грамотными. Прозрачность и гласность помогают решить все проблемы.
«Самое важное начинается сейчас — это подсчеты. Мы надеемся, что организаторы выборов в Тульской области, так же как и вы [журналисты], заинтересованы в соблюдении закона и выявлении воли избирателей», -подытожила Шульман.