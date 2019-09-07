Фоторепортаж Александра Каналина.
Тульский полумарафон в лицах: большой фоторепортаж Myslo
Сегодня в рамках Дня города и Дня Тульской области состоялся полумарафон «Оружейная столица». Как и обещали, публикуем фото участников. Ищите себя на фото!
Полумарафон прошел в историческом центре Тулы.
Юные туляки бежали на 300 и 600 м. Дистанция VIP-забега составила 873 метра. Взрослые участники бегали на 5, 10 км, 21,1 км.
Предварительные результаты можно посмотреть здесь.
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вчера, в 22:46, 2 234 1
вчера, в 18:00, 35 2290 1
вчера, в 16:25, 8 1219 2
вчера, в 09:00, 17 1664 0
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