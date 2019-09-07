В Тульской области прошел Всероссийский фестиваль духовых оркестров

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На праздник музыки в Тулу приехали оркестры из Москвы, Липецка, Орла, Новороссийска, Ярославской и Владимирской областей.

6 и 7 сентября в Тульской области прошел III Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля».



С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратилась заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.





Она подчеркнула, что фестиваль органично вошел в программу праздничных мероприятий Дней Тульской области и города-героя Тулы, стал подарком для туляков и гостей областной столицы.





В этом году фестиваль прошел в рамках празднования 500-летия Тульского кремля как создания Большой засечной черты. Вместе с прославленными взрослыми коллективами его участниками стали детские духовые оркестры из Ярославской и Владимирской областей.





Завершился фестиваль выступлением сводного духового оркестра на главной площади города Тулы. Программа фестиваля очень разнообразна — от военной и танцевальной музыки XVIII—XX в еков до джаза и мелодий из популярных кинофильмов.