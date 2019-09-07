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В Тульской области прошел Всероссийский фестиваль духовых оркестров
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области прошел Всероссийский фестиваль духовых оркестров

На праздник музыки в Тулу приехали оркестры из Москвы, Липецка, Орла, Новороссийска, Ярославской и Владимирской областей.

6 и 7 сентября в Тульской области прошел III Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». 

С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратилась заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Она подчеркнула, что фестиваль органично вошел в программу праздничных мероприятий Дней Тульской области и города-героя Тулы, стал подарком для туляков и гостей областной столицы.

В этом году фестиваль прошел в рамках празднования 500-летия Тульского кремля как создания Большой засечной черты. Вместе с прославленными взрослыми коллективами его участниками стали детские духовые оркестры из Ярославской и Владимирской областей.

Завершился фестиваль выступлением сводного духового оркестра на главной площади города Тулы. Программа фестиваля очень разнообразна — от военной и танцевальной музыки XVIII—XX веков до джаза и мелодий из популярных кинофильмов.

 

В первый раз «Фанфары Тульского кремля» прозвучали в Туле в 2016 году. Инициаторами фестиваля стали Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова и Тульская областная филармония имени И. А. Михайловского при поддержке Министерства культуры Тульской области. За эти годы фестиваль завоевал интерес и внимание тульской публики и музыкального сообщества. В нём приняли участие десятки коллективов из многих городов, лучшие профессиональные, образцовые и народные детские духовые, а также военные оркестры России.

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