В Тульской области прошел Всероссийский фестиваль духовых оркестров
На праздник музыки в Тулу приехали оркестры из Москвы, Липецка, Орла, Новороссийска, Ярославской и Владимирской областей.
6 и 7 сентября в Тульской области прошел III Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля».
С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратилась заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.
Она подчеркнула, что фестиваль органично вошел в программу праздничных мероприятий Дней Тульской области и города-героя Тулы, стал подарком для туляков и гостей областной столицы.
В этом году фестиваль прошел в рамках празднования 500-летия Тульского кремля как создания Большой засечной черты. Вместе с прославленными взрослыми коллективами его участниками стали детские духовые оркестры из Ярославской и Владимирской областей.
Завершился фестиваль выступлением сводного духового оркестра на главной площади города Тулы. Программа фестиваля очень разнообразна — от военной и танцевальной музыки
В первый раз «Фанфары Тульского кремля» прозвучали в Туле в 2016 году. Инициаторами фестиваля стали Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени генерал-лейтенанта