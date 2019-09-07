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Матч «Зенит» – «Арсенал» откроет 9-й тур Премьер-лиги

Матч «Зенит» – «Арсенал» откроет 9-й тур Премьер-лиги

Игра состоится 13 сентября в Санкт-Петербурге.

Российская Премьер-лига опубликовала на своем сайте расписание матчей 9-го тура чемпионата. Он стартует 13 сентября игрой «Зенит» — «Арсенал». Поединок состоится в 20.00 в Санкт-Петербурге.

Остальные матчи тура:

14 сентября (суббота)
«Спартак» — «Урал» 16:30
«Сочи» — «Локомотив» 19:00

15 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Рубин» 14:00
«Тамбов» — ПФК ЦСКА 16:30
«Краснодар» — «Крылья Советов» 19:00

16 сентября (понедельник)
«Динамо» — «Уфа» 20:00
«Ростов» — «Ахмат» 20:30

Расписание следующих туров будет определено позже.

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Автор: Кристина Вернигорина
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