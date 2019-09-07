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В Туле состоялся полумарафон «Оружейная столица»

В Туле состоялся полумарафон «Оружейная столица»

В соревновании приняли участие бегуны от двух лет до преклонного возраста.

7 сентября в День города в центре Тулы прошел полумарафон «Оружейная столица». Полумарафон позиционировался как забег-экскурсия по историческому центру города-именинника.
 
Забеги стартовали на площади Ленина и проходили по старым тульским улицам: Металлистов, Менделеевской, Советской и др.
 

Юные туляки бежали на 300 и 600 м. Дистанция VIP-забега составила 873 метра. Взрослые участники бегали на 5, 10 км, 21,1 км.

Предварительные результаты можно посмотреть здесь.

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