В Туле состоялся полумарафон «Оружейная столица»

В соревновании приняли участие бегуны от двух лет до преклонного возраста.

7 сентября в День города в центре Тулы прошел полумарафон «Оружейная столица». Полумарафон позиционировался как забег-экскурсия по историческому центру города-именинника.

Забеги стартовали на площади Ленина и проходили по старым тульским улицам: Металлистов, Менделеевской, Советской и др.