Как будет ходить тульский общественный транспорт в День города
Публикуем полную схему. Обратите внимание: вечерний график движения – в отдельной таблице.
Муниципальные автобусы
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
время
|
Схема движения
|
1
|
пос. Горельские Выселки — Кладбище № 3
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Ключевая — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — Новомосковское шоссе
|
2
|
Московский вокзал — пос. Лихвинка
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Путейская — 1-й Лихвинский проезд — ул. Колхозная
|
3
|
Суворовское училище — пл. Победы — Суворовское училище
|
с 07:00 до 17:00
|
Восточный обвод — ул. Рязанская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр — ул. Советская — ул. Октябрьская Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — Восточный обвод
|
5
|
Обл. роддом — мкр. Левобережный
|
с 07:00 до 17:00
|
2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Рязанская — Восточный обвод — мкр. Левобережный
|
11
|
завод РТИ — пос. Октябрьский
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр.- ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — ул. Карпова — ул. Кобзева — 18-й проезд
|
11-А
|
к/т «Спартак» — д. Некрасово
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. М. Горького — Алексинское ш. — п. Плеханово — с. Хрущево — д. Некрасово
|
12
|
завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»
|
с 07:00 до 14:00
|
ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Фрунзе — Красноармейский пр — ул. Советская — ул. Октябрьская Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе
|
с 14:00 до 17:00
|
ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе
|
13
|
Московский вокзал — Кладбище № 4 — ПАО «Тулачермет»
|
с 07:00 до 14:00
|
ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская -Демидовская плотина — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского
|
с 14:00 до 17:00
|
ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского
|
13-А
|
Московский вокзал — пос. Петелино
|
с 07:00 до 14:00
|
ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская -Демидовская плотина — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — пос. Петелино
|
с 14:00 до 17:00
|
ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — пос. Петелино
|
16
|
Областной роддом — Московский вокзал
|
с 07:00 до 14:00
|
2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская (ул. К. Маркса) — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — пл. Московского вокзала
|
с 14:00 до 17:00
|
2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. К. Маркса (ул. Ложевая — ул. Пролетарская) — ул. Советская — Красноармейский пр. — пл. Московского вокзала
|
18
|
ул. Ген. Маргелова — Новомедвенский пр-д (Технопарк)
|
с 07:00 до 14:00
|
ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. -ул. Советская — ул. Октябрьская -Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — Новомедвенский проезд
|
с 14:00 до 17:00
|
ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. -ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — Новомедвенский проезд
|
21
|
ул. М. Гончары — Щегловская Засека
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека
|
21-А
|
д. Комарки — Площадка
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Комарская — 2-й Комарский проезд — ул. Щегловская З-ка — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская
|
24
|
ул. М. Гончары — ПАО «Тулачермет» (верхние проходные)
|
с 07:00 до 14:00
|
ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Д-ра Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская
|
с 14:00 до 17:00
|
ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Д-ра Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская
|
25
|
пос. Скуратово (пос. Угольный) — Тульский Областной Онкологический диспансер
|
с 07:00 до 17:00
|
пос. Угольный (пос. Озерный) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. -ул. Советская — Демидовская плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Вильямса — проезд М. Расковой — ул. Ушинского
|
26
|
пос. Скуратово (пос. Западный) — мкр. Петровский
|
с 07:00 до 17:00
|
Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкр. Петровский
|
27
|
пос. Угольный — пос. Западный — пос. Северный
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Шоссейная (пос. Угольный) — ул. Шахтерская — ул. Автомобилистов (пос. Южный) — ул. Октябрьская — ул. Старо-Овсянниково — ул. Жуковского (пос. Западный) — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Автомобилистов — ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) — ул. Еловая — ул. Центральная (пос. Северный)
|
27-А
|
пос. Северный — пос. Плеханово
|
с 07:00 до 17:00
|
пос. Северный (пос. Восточный) — пос. Трудовой — ул. Володарского — Варваровский проезд — ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. -ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького — Алексинское шоссе — ул. Ленина — ул. Заводская
|
28
|
пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет»
|
с 07:00 до 14:00
|
ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр — ул. Советская — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. К. Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов — (Театральный переулок) д-ра Гумилевской
|
с 14:00 до 17:00
|
ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. К. Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов — (Театральный переулок) д-ра Гумилевской
|
36
|
пос. Хомяково — мкр. Петровский
|
с 07:00 до 17:00
|
Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский
|
36-А
|
с. Архангельское — мкр. Петровский
|
с 07:00 до 17:00
|
Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский
|
38
|
пос. Мясново (з-д Торгового оборудования) — пос. Басово-Прудный
|
с 07:00 до 17:00
|
З-д торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. М. Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-й пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Скуратовская — проезд Энергетиков — ул. Центральная
|
39
|
мкр. Новая Тула- ст. Южная
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Нижняя Китаевка — Калужское шоссе- ул. Рязанская — пр. Ленина
|
44
|
Площадка — пос. Рождественский
|
с 07:00 до 14:00
|
ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — Московское шоссе
|
с 14:00 до 17:00
|
ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе
|
71
|
пос. Ударник- пос. Мясново
|
с 07:00 до 17:00
|
а/д «Р-132 — пос. Ударник» — а/д «Р — 132 — Одоевское шоссе» — ул. Маршала Жукова — 18-й проезд (Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова
|
72
|
мкр. Северная Мыза-Московский вокзал
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Лесная (мкр.Севереная Мыза) — Одоевское шоссе-ул. Путейская
Муниципальные автобусы с 21.00 до 23.00
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
1
|
пос. Горельские Выселки — Кладбище № 3
|
Новомосковское шоссе- ул. Рязанская — Городской переулок- ул. Станиславского — ул. Железняка- ул. Циолковского — проспект Ленина — ул. Советская — ул. Мосина
|
2
|
Московский вокзал — пос. Лихвинка
|
ул. Путейская — 1-й Лихвинский проезд — ул. Колхозная
|
3
|
Суворовское училище — пл. Победы — Суворовское училище
|
Заход в Депо до 21:00
|
5
|
Обл. роддом — мкр. Левобережный
|
мкр. Левобережный- Восточный обвод — ул. Рязанская- ул. Оборонная — ул. Советская- Красноармейский пр — Московский в-л
|
11
|
завод РТИ — пос. Октябрьский
|
ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр — Московский в-л
|
12
|
завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»
|
Веневское шоссе- ул. Индустриальная — ул. Каракозова ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ТРЦ «РИО»
|
13
|
Московский вокзал — городское кладбище № 4 - ПАО «Тулачермет»
|
ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского
|
13А
|
Московский вокзал — пос. Петелино
|
ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — пос. Петелино
|
16
|
Областной роддом — Московский вокзал
|
Мясново (з-д Торгового оборудования) -Одоевское шоссе — ул. Путейская — Московский в-л
|
18
|
ул. Ген. Маргелова — Новомедвенский пр-д (Технопарк)
|
ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина — ул. Советская -Красноармейский пр — Московский в-л
|
21
|
ул. М. Гончары — Щегловская Засека
|
ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека
|
24
|
ул. М. Гончары — ПАО «Тулачермет» (верхние проходные)
|
ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Д-ра Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская
|
25
|
пос. Скуратово (пос. Угольный) — Тульский Областной Онкологический диспансер
|
пос. Угольный (пос. Озерный) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр. — Московский в-л
|
26
|
пос. Скуратово (пос. Западный) — мкр. Петровский
|
Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкр. Петровский
|
27-А
|
пос. Северный —
пос. Плеханово
|
пос. Северный (пос. Восточный) — пос. Трудовой — ул. Володарского — Варваровский проезд — ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Мосина
|
28
|
пос. Косая Гора —
ПАО «Тулачермет»
|
ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Мосина
|
36
|
пос. Хомяково —
мкр. Петровский
|
1 ед.: мкр. Петрвский — Одоевское шоссе — ул. Путейская — Московский в-л
1 ед.: Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ТРЦ «РИО»
|
38
|
пос. Мясново (завод Торгового оборудования) — пос. Басово-Прудный
|
завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная
|
44
|
Площадка — пос. Рождественский
|
ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — Московское шоссе
Маршрутки
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
время
|
Схема движения
|
4
|
пос. Михалково — ПАО «Тулачермет»
|
с 07:00 до 14:00
|
ул. Колхозная — 1-й Лихвинский пр. — Китаевский пр. — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская -ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. д-ра Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская
|
с 14:00 до 17:00
|
ул. Колхозная — 1-й Лихвинский пр. — Китаевский пр. — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. д-ра Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская
|
9
|
ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Платоновский лес
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — пр. Ленина — ул. Ген. Маргелова
|
12/15
|
д. Морозовка — ст. «Металлург» — База № 10 (Мясново)
|
с 07:00 до 14:00
|
д. Морозовка — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская -ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе
|
с 14:00 до 17:00
|
д. Морозовка — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе
|
15
|
Завод «РТИ" — мкр Северная Мыза
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Оружейная — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — 18-ый проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шосссе — а/д 70К-041Тула-Белев-а/д Р132 — а/д 70К-041Тула-Белев- ул. Лесная (Мыза)
|
17
|
пос. Западный — пос. Южный (пос. Скуратово) — Детская областная больница — Городская больница № 9
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Автомобилистов — пос. Южный — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Хворостухина — ул. Кирова — ул. Щегловская засека — Новомедвенский пр-д.
|
30
|
пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) — Московский вокзал
|
с 07:00 до 17:00
|
пос. Озерный — ул. Станционная -пос. Западный — ул. Октябрьская — пос. Южный — ул. Автомобилистов — (ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная — ул. Еловая — ул. Прудная — Еловой проезд) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская
|
32
|
ул. Ушинского — Гарнизонный проезд
|
с 07:00 до 14:00
|
ул. Ушинского — проезд М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Майская — (ул. Бондаренко) — Новомедвенский проезд — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Большая — Гарнизонный проезд
|
с 14:00 до 17:00
|
ул. Ушинского — проезд М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Майская — (ул. Бондаренко) — Новомедвенский проезд — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Большая — Гарнизонный проезд
|
33
|
д. Высокое — Щегловская засека — пос. Косая Гора — д. Судаково
|
с 07:00 до 14:00
|
д. Высокое — Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — (ул. К. Маркса) — Демидовская плотина-ул. Октябрьская -ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева -пр. Ленина — Щекинское шоссе — Орловское шоссе — ул. Демешковская — ул. М. Горького — ул. Ген. Горшкова — ул. Школьная — ул. Дзержинского
|
с 14:00 до 17:00
|
д. Высокое — Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — (ул. К. Маркса) — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева -пр. Ленина — Щекинское шоссе — Орловское шоссе — ул. Демешковская — ул. М. Горького — ул. Ген. Горшкова — ул. Школьная — ул. Дзержинского
|
34
|
пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская»
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское ш. — Щекинское ш. — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Карпова — Веневское ш.
|
35
|
ст. Козлова Засека — пос. Михалково
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Л. Толстого — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Киреевская — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса -ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — пос. Михалково
|
37
|
Московский в-л — Кладбище № 3
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — пр. Ленина — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского
|
40К
|
Завод РТИ —
д. Бежка
|
с 07:00 до 14:00
|
ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская-ул. ФЭнгельса — .ул. Советская — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. П. Морозова — Епифанское шоссе — д. Бежка
|
с 14:00 до 17:00
|
ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Ф. Энгльса — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. П. Морозова — Епифанское шоссе — д. Бежка
|
42
|
пос. Плеханово — Московский вокзал — пос. Плеханово
|
с 07:00 до 14:00
|
ул. Заводская — ул. Пионерская — Алексинское шоссе — ул. М. Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького — Алексинское шоссе — ул. Пионерская — ул. Заводская
|
50
|
ул. Седова — ул. Новомосковская
|
с 07:00 до 14:00
|
ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная -ул. Староникитская — ул. Кауля — ул. Новомосковская
|
с 14:00 до 17:00
|
ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Староникитская — ул. Кауля — ул. Новомосковская
|
51
|
пос. Горельские Выселки — мкр. Левобережный
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Ключевая — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — пр. Ленина — ул. Циолковского — ул. Железняка — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — ул. Защитников Тулы — (мкр. Левобережный)
|
52
|
ул. М. Гончары — пос. Петелино — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады
|
с 07:00 до 14:00
|
ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская -Демидовская плотина -ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское ш. — (а/д «Тула-Новомосковск"-Прилепы- ул. Центральная) ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады
|
с 14:00 до 17:00
|
ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское ш. -(а/д «Тула-Новомосковск"-Прилепы- ул. Центральная) ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады
|
54
|
пос. Ивановские дачи — Московский вокзал — пос. Ивановские дачи
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Трудовая — ул. Советская — Щекинское ш. — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр. Ленина — Щекинское ш. — ул. Советская — ул. Трудовая
|
55
|
пос. Ивановские дачи — 12-й проезд (Мясново)
|
с 07:00 до 14:00
|
ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Пролетарская -Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. -ул. Ленина — ул. Демонстрации — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Ф. Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова
|
с 14:00 до 17:00
|
ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Ф. Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова
|
58
|
Завод РТИ — пос. Октябрьский (18 проезд)
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова- Красноармейский пр — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — 29-й пр-д — ул. Карпова
|
59
|
Алексинское шоссе — ул. Перекопская
|
с 07:00 до 14:00
|
Алексинское шоссе — ул. М. Горького — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская -ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Некрасова — ул. Перекопская
|
с 14:00 до 17:00
|
Алексинское шоссе — ул. М. Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Некрасова — ул. Перекопская
|
61
|
Областной роддом —
пос. Мясново
(з-д Торгового оборудования)
|
с 07:00 до 14:00
|
2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая (ул. К. Маркса) — ул. Пролетарская — Демидовская плотина- ул. Октябрьская -ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. М. Жукова
|
с 14:00 до 17:00
|
2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая (ул. К. Маркса) — ул. Пролетарская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. М. Жукова
|
62
|
пос. Прилепы — ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница
|
с 07:00 до 17:00
|
пос. Прилепы — д. Кишкино — пос. Фалдино — ул. Шоссейная — ул. Шахтерская — ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса
|
63
|
ул. М. Гончары — Областной кожвендиспансер
|
с 07:00 до 14:00
|
ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. К. Маркса — (ул. Ложевая — ул. Пролетарская) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Вильямса — 1-й проезд М. Расковой
|
с 14:00 до 17:00
|
ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. К. Маркса — (ул. Ложевая — ул. Пролетарская) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Вильямса — 1-й проезд М. Расковой
|
64
|
ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Детская обл. больница
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Вильямса
|
65
|
ул. М. Гончары —
ст. «Металлург»
|
с 07:00 до 14:00
|
ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов
|
с 14:00 до 17:00
|
ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов
|
66
|
д. Федоровка (пос. Хомяково) — ОАО «Балтика» — мкр. Петровский
|
с 07:00 до 17:00
|
с. Архангельское — Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский
|
70
|
Тула (Московский в-л) — Ильинка-
д. Крутое
|
с 07:00 до 14:00
|
ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Советская -ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — а/д «Тула-Новомосковск» — ул. Центральная (д. Ильинка) — д. Крутое
|
с 14:00 до 17:00
|
ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — а/д «Тула-Новомосковск» — ул. Центральная (д. Ильинка) — д. Крутое
Маршрутки с 21.00 до 23.00
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
4
|
пос. Михалково — ПАО «Тулачермет»
|
ТРЦ «РИО» — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Столетова — (Театральный пер.) — ул. Доктора Гумилевской
|
9
|
ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Платоновский лес
|
ул. Мосина — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Генерала Маргелова
|
12/15
|
д. Морозовка — ст. «Металлург» — База № 10 (Мясново)
|
ул. Мосина — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — ул. Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова- ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова -Одоевское шоссе
|
15
|
Завод «РТИ" — мкр Северная Мыза
|
ул. Оружейная — ул. Болдина — пр-т Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — 18-ый проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шосссе — а/д 70К-041Тула-Белев-а/д Р132 — а/д 70К-041Тула-Белев- ул. Лесная (Мыза)
|
17
|
пос. Западный — пос. Южный (пос. Скуратово) — Детская областная больница — Городская больница № 9
|
ул. Автомобилистов — пос. Южный — ул. Скуратовская — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Мосина
|
30
|
пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) — Московский вокзал
|
пос. Озерный — ул. Станционная -пос. Западный — ул. Октябрьская — пос. Южный — ул. Автомобилистов — (ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная — ул. Еловая — ул. Прудная — Еловой проезд) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская
|
32
|
ул. Ушинского — Гарнизонный проезд
|
ул. Ушинского — проезд М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Майская — (ул. Бондаренко) — Новомедвенский проезд — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Большая — Гарнизонный проезд
|
33
|
д. Высокое — Щегловская засека — пос. Косая Гора — д. Судаково
|
д. Высокое — Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ТРЦ «РИО»
|
34
|
пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская»
|
ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Мосина
|
35
|
ст. Козлова Засека — пос. Михалково
|
ул. Л. Толстого — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Киреевская — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармеский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоосе — ул. Тихмяново — 18- проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — Балтийский пер. — Школьный проезд — пос. Михалково
|
37
|
Московский в-л — Кладбище № 3
|
ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — пр-т Ленина- ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского
|
40К
|
Завод РТИ — д. Бежка
|
ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Мосина
|
42
|
пос. Плеханово — Московский вокзал — пос. Плеханово
|
ул. Заводская — ул. Пионерская — Алексинское шоссе — ул. Максима Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская -Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр- т-ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — ул. Пионерская — ул. Заводская
|
50
|
ул. Седова — ул. Новомосковская
|
ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Староникитская — ул. Кауля — ул. Новомосковская
|
51
|
пос. Горельские Выселки — мкр. Левобережный
|
ул. Мосина — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Циолковского — ул. Железняка — ул. Станиславского — Городской пер. — ул. Рязанская — мкр. Левобережный
|
52
|
ул. М. Гончары — пос. Петелино — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады
|
ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады
|
54
|
пос. Ивановские дачи — Московский вокзал — пос. Ивановские дачи
|
ул. Трудовая — ул. Советская — ул. Шоссенйая — пр-т Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина- ул. Макаренко - ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Шоссенйая — ул. Советская — ул. Трудовая
|
55
|
пос. Ивановские дачи — 12-й проезд (Мясново)
|
ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова
|
58
|
Завод РТИ — пос. Октябрьский (18 проезд)
|
ТРЦ «РИО» — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-ый проезд — ул. Карпова
|
59
|
Алексинское шоссе — ул. Перекопская
|
Алексинское шоссе — ул. М. Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Некрасова — ул. Перекопская
|
61
|
Областной роддом — пос. Мясново (з-д Торгового оборудования)
|
2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая (ул. К. Маркса) — ул. Пролетарская — ТРЦ «РИО»
|
62
|
пос. Прилепы — ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница
|
ТРЦ «РИО" — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса
|
63
|
ул. М. Гончары — Областной кожвендиспансер
|
ул. Малые Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская -Демидовская плотина — ул. Карла Маркса (ул. Ложевая — ул. Пролетрская) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Вильямса — 1-ый проезд Марины Расковой
|
64
|
ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Детская обл. больница
|
ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Вильямса
|
65
|
ул. М. Гончары —
ст. «Металлург»
|
ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов
|
66
|
д. Федоровка (пос. Хомяково) — ОАО «Балтика» — мкр. Петровский
|
с. Архангельское — Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ТРЦ «РИО»
Троллейбусы
|
№
|
Наименование маршрута
|
время
|
Схема движения
|
1
|
М. Гончары —
ст. Южная
|
с 07:00 до 17:00
|
М. Гончары — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр-т. — ул. Д. Ульянова —
ул. Болдина — ул.9 Мая — пр. Ленина
|
2
|
ул. Курковая —
ст. Южная
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский проспект -ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — пр. Ленина
|
4
|
ст. Южная — пос. Горелки
|
с 07:00 до 17:00
|
пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе
|
5
|
Московский вокзал — ст. Южная
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина
|
6
|
Московский вокзал — пос. Горелки
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе
|
7
|
ул. Курковая —
Московский вокзал
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский проспект -ул. Путейская
|
10
|
Московский в-л — Трамвайное депо — Областная больница
|
с 08:00 до 14:00
|
ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская -Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая- ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса
|
11
|
Московский вокзал — пос. Скуратово (пос. Западный)
|
с 07:00 до 17:00
|
Московский в-л — Красноармейский проспект -ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Скуратовская — пос. Западный
|
12
|
пос. Косая гора —
Московский вокзал
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. М. Горького — Щекинское шоссе — пр. Ленина —
ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Путейская
Троллейбусы с 21.00 до 23.00
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
1
|
М. Гончары —
ст. Южная
|
ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина
|
2
|
ул. Курковая —
ст. Южная
|
ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина
|
4
|
ст. Южная —
пос. Горелки
|
ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина
|
5
|
Московский вокзал — ст. Южная
|
ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина
|
6
|
Московский вокзал — пос. Горелки
|
ул. Курковая — ул. Октябрьская — Московское шоссе
|
7
|
ул. Курковая —
Московский вокзал
|
ул. Курковая — ул. Октябрьская — Московское шоссе
Трамваи
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
время
|
Схема движения
|
3
|
Щегловская Засека — Московский вокзал
|
с 07:00 до 14:00
|
ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Коминтерна
|
с 14:00 до 17:00
|
ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна
|
7
|
Щегловская Засека -ст-н «Металлург»
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов
|
9
|
ст-н «Металлург» — Московский вокзал
|
с 07:00 до 14:00
|
ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Коминтерна
|
с 14:00 до 17:00
|
ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна
|
10
|
ст-н «Металлург» — Кондитерская фабрика
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе
|
12
|
пос. Менделеевский — ул. Штыковая
|
с 07:00 до 14:00
|
пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская -ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. М. Горького
|
с 14:00 до 17:00
|
пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького
|
13
|
ст. Металлург — пос. Менделеевский
|
с 07:00 до 17:00
|
ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Перекопский переулок — ул. Михеева — ул. Тимирязева — ул. Агеева — ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — пр-т Ленина
|
14
|
пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика
|
с 07:00 до 17:00
|
пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе
Трамваи с 21.00 до 23.00
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
7
|
Щегловская Засека -ст-н «Металлург»
|
ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов
|
9
|
ст-н «Металлург» — Московский вокзал
|
ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Октябрьская — ул. М. Горького
|
10
|
ст-н «Металлург» — Кондитерская фабрика
|
ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Октябрьская — ул. М. Горького
|
12
|
пос. Менделеевский — ул. Штыковая
|
пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Коминтерна — Московский в-л
|
13
|
ст. Металлург — пос. Менделеевский
|
пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Коминтерна — Московский в-л
|
14
|
пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика
|
пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе