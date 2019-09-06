Как будет ходить тульский общественный транспорт в День города

№ м-та Наименование маршрута время Схема движения

4 пос. Михалково — ПАО «Тулачермет» с 07:00 до 14:00 ул. Колхозная — 1-й Лихвинский пр. — Китаевский пр. — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская -ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. д-ра Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская

с 14:00 до 17:00 ул. Колхозная — 1-й Лихвинский пр. — Китаевский пр. — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. д-ра Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская

9 ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Платоновский лес с 07:00 до 17:00 ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — пр. Ленина — ул. Ген. Маргелова

12/15 д. Морозовка — ст. «Металлург» — База № 10 (Мясново) с 07:00 до 14:00 д. Морозовка — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская -ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе

с 14:00 до 17:00 д. Морозовка — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе

15 Завод «РТИ" — мкр Северная Мыза с 07:00 до 17:00 ул. Оружейная — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — 18-ый проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шосссе — а/д 70К-041Тула-Белев-а/д Р132 — а/д 70К-041Тула-Белев- ул. Лесная (Мыза)

17 пос. Западный — пос. Южный (пос. Скуратово) — Детская областная больница — Городская больница № 9 с 07:00 до 17:00 ул. Автомобилистов — пос. Южный — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Хворостухина — ул. Кирова — ул. Щегловская засека — Новомедвенский пр-д.

30 пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) — Московский вокзал с 07:00 до 17:00 пос. Озерный — ул. Станционная -пос. Западный — ул. Октябрьская — пос. Южный — ул. Автомобилистов — (ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная — ул. Еловая — ул. Прудная — Еловой проезд) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская

32 ул. Ушинского — Гарнизонный проезд с 07:00 до 14:00 ул. Ушинского — проезд М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Майская — (ул. Бондаренко) — Новомедвенский проезд — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Большая — Гарнизонный проезд

с 14:00 до 17:00 ул. Ушинского — проезд М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Майская — (ул. Бондаренко) — Новомедвенский проезд — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Большая — Гарнизонный проезд

33 д. Высокое — Щегловская засека — пос. Косая Гора — д. Судаково с 07:00 до 14:00 д. Высокое — Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — (ул. К. Маркса) — Демидовская плотина-ул. Октябрьская -ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева -пр. Ленина — Щекинское шоссе — Орловское шоссе — ул. Демешковская — ул. М. Горького — ул. Ген. Горшкова — ул. Школьная — ул. Дзержинского

с 14:00 до 17:00 д. Высокое — Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — (ул. К. Маркса) — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева -пр. Ленина — Щекинское шоссе — Орловское шоссе — ул. Демешковская — ул. М. Горького — ул. Ген. Горшкова — ул. Школьная — ул. Дзержинского

34 пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская» с 07:00 до 17:00 ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское ш. — Щекинское ш. — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Карпова — Веневское ш.

35 ст. Козлова Засека — пос. Михалково с 07:00 до 17:00 ул. Л. Толстого — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Киреевская — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса -ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — пос. Михалково

37 Московский в-л — Кладбище № 3 с 07:00 до 17:00 ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — пр. Ленина — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского

40К Завод РТИ — д. Бежка с 07:00 до 14:00 ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская-ул. ФЭнгельса — .ул. Советская — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. П. Морозова — Епифанское шоссе — д. Бежка

с 14:00 до 17:00 ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Ф. Энгльса — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. П. Морозова — Епифанское шоссе — д. Бежка

42 пос. Плеханово — Московский вокзал — пос. Плеханово с 07:00 до 14:00 ул. Заводская — ул. Пионерская — Алексинское шоссе — ул. М. Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького — Алексинское шоссе — ул. Пионерская — ул. Заводская

50 ул. Седова — ул. Новомосковская с 07:00 до 14:00 ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная -ул. Староникитская — ул. Кауля — ул. Новомосковская

с 14:00 до 17:00 ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Староникитская — ул. Кауля — ул. Новомосковская

51 пос. Горельские Выселки — мкр. Левобережный с 07:00 до 17:00 ул. Ключевая — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — пр. Ленина — ул. Циолковского — ул. Железняка — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — ул. Защитников Тулы — (мкр. Левобережный)

52 ул. М. Гончары — пос. Петелино — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады с 07:00 до 14:00 ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская -Демидовская плотина -ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское ш. — (а/д «Тула-Новомосковск"-Прилепы- ул. Центральная) ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады

с 14:00 до 17:00 ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское ш. -(а/д «Тула-Новомосковск"-Прилепы- ул. Центральная) ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады

54 пос. Ивановские дачи — Московский вокзал — пос. Ивановские дачи с 07:00 до 17:00 ул. Трудовая — ул. Советская — Щекинское ш. — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр. Ленина — Щекинское ш. — ул. Советская — ул. Трудовая

55 пос. Ивановские дачи — 12-й проезд (Мясново) с 07:00 до 14:00 ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Пролетарская -Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. -ул. Ленина — ул. Демонстрации — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Ф. Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова

с 14:00 до 17:00 ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Ф. Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова

58 Завод РТИ — пос. Октябрьский (18 проезд) с 07:00 до 17:00 ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова- Красноармейский пр — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — 29-й пр-д — ул. Карпова

59 Алексинское шоссе — ул. Перекопская с 07:00 до 14:00 Алексинское шоссе — ул. М. Горького — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская -ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Некрасова — ул. Перекопская

с 14:00 до 17:00 Алексинское шоссе — ул. М. Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Некрасова — ул. Перекопская

61 Областной роддом — пос. Мясново (з-д Торгового оборудования) с 07:00 до 14:00 2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая (ул. К. Маркса) — ул. Пролетарская — Демидовская плотина- ул. Октябрьская -ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. М. Жукова

с 14:00 до 17:00 2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая (ул. К. Маркса) — ул. Пролетарская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. М. Жукова

62 пос. Прилепы — ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница с 07:00 до 17:00 пос. Прилепы — д. Кишкино — пос. Фалдино — ул. Шоссейная — ул. Шахтерская — ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса

63 ул. М. Гончары — Областной кожвендиспансер с 07:00 до 14:00 ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. К. Маркса — (ул. Ложевая — ул. Пролетарская) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Вильямса — 1-й проезд М. Расковой

с 14:00 до 17:00 ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. К. Маркса — (ул. Ложевая — ул. Пролетарская) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Вильямса — 1-й проезд М. Расковой

64 ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Детская обл. больница с 07:00 до 17:00 ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Вильямса

65 ул. М. Гончары — ст. «Металлург» с 07:00 до 14:00 ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов

с 14:00 до 17:00 ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов

66 д. Федоровка (пос. Хомяково) — ОАО «Балтика» — мкр. Петровский с 07:00 до 17:00 с. Архангельское — Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский

70 Тула (Московский в-л) — Ильинка- д. Крутое с 07:00 до 14:00 ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Советская -ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — а/д «Тула-Новомосковск» — ул. Центральная (д. Ильинка) — д. Крутое