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Как будет ходить тульский общественный транспорт в День города
Фото из архива Myslo.

Как будет ходить тульский общественный транспорт в День города

Публикуем полную схему. Обратите внимание: вечерний график движения – в отдельной таблице.

Муниципальные автобусы

№ м-та

Наименование маршрута

время

Схема движения

1

пос. Горельские Выселки — Кладбище № 3

с 07:00 до 17:00

ул. Ключевая — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — Новомосковское шоссе

2

Московский вокзал — пос. Лихвинка

с 07:00 до 17:00

ул. Путейская — 1-й Лихвинский проезд — ул. Колхозная

3

Суворовское училище — пл. Победы — Суворовское училище

с 07:00 до 17:00

Восточный обвод — ул. Рязанская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр — ул. Советская — ул. Октябрьская Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — Восточный обвод

5

Обл. роддом — мкр. Левобережный

с 07:00 до 17:00

2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Рязанская — Восточный обвод — мкр. Левобережный

11

завод РТИ — пос. Октябрьский

с 07:00 до 17:00

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр.- ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — ул. Карпова — ул. Кобзева — 18-й проезд

11-А

к/т «Спартак» — д. Некрасово

с 07:00 до 17:00

ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. М. Горького — Алексинское ш. — п. Плеханово — с. Хрущево — д. Некрасово

12

завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»

с 07:00 до 14:00

ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Фрунзе — Красноармейский пр — ул. Советская — ул. Октябрьская Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе

с 14:00 до 17:00

ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе

13

Московский вокзал — Кладбище № 4 — ПАО «Тулачермет»

с 07:00 до 14:00

ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская -Демидовская плотина — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского

с 14:00 до 17:00

ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского

13-А

Московский вокзал — пос. Петелино

с 07:00 до 14:00

ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская -Демидовская плотина — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — пос. Петелино

с 14:00 до 17:00

ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — пос. Петелино

16

Областной роддом — Московский вокзал

с 07:00 до 14:00

2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская (ул. К. Маркса) — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — пл. Московского вокзала

с 14:00 до 17:00

2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. К. Маркса (ул. Ложевая — ул. Пролетарская) — ул. Советская — Красноармейский пр. — пл. Московского вокзала

18

ул. Ген. Маргелова — Новомедвенский пр-д (Технопарк)

с 07:00 до 14:00

ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. -ул. Советская — ул. Октябрьская -Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — Новомедвенский проезд

с 14:00 до 17:00

ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. -ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — Новомедвенский проезд

21

ул. М. Гончары — Щегловская Засека

с 07:00 до 17:00

ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека

21-А

д. Комарки — Площадка

с 07:00 до 17:00

ул. Комарская — 2-й Комарский проезд — ул. Щегловская З-ка — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская

24

ул. М. Гончары — ПАО «Тулачермет» (верхние проходные)

с 07:00 до 14:00

ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Д-ра Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская

с 14:00 до 17:00

ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Д-ра Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская

25

пос. Скуратово (пос. Угольный) — Тульский Областной Онкологический диспансер

с 07:00 до 17:00

пос. Угольный (пос. Озерный) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. -ул. Советская — Демидовская плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Вильямса — проезд М. Расковой — ул. Ушинского

26

пос. Скуратово (пос. Западный) — мкр. Петровский

с 07:00 до 17:00

Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкр. Петровский

27

пос. Угольный — пос. Западный — пос. Северный

с 07:00 до 17:00

ул. Шоссейная (пос. Угольный) — ул. Шахтерская — ул. Автомобилистов (пос. Южный) — ул. Октябрьская — ул. Старо-Овсянниково — ул. Жуковского (пос. Западный) — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Автомобилистов — ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) — ул. Еловая — ул. Центральная (пос. Северный)

27-А

пос. Северный — пос. Плеханово

с 07:00 до 17:00

пос. Северный (пос. Восточный) — пос. Трудовой — ул. Володарского — Варваровский проезд — ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. -ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького — Алексинское шоссе — ул. Ленина — ул. Заводская

 

28

пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет»

с 07:00 до 14:00

ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр — ул. Советская — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. К. Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов — (Театральный переулок) д-ра Гумилевской

с 14:00 до 17:00

ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. К. Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов — (Театральный переулок) д-ра Гумилевской

36

пос. Хомяково — мкр. Петровский

с 07:00 до 17:00

Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский

36-А

с. Архангельское — мкр. Петровский

с 07:00 до 17:00

Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский

38

пос. Мясново (з-д Торгового оборудования) — пос. Басово-Прудный

с 07:00 до 17:00

З-д торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. М. Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-й пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Скуратовская — проезд Энергетиков — ул. Центральная

39

мкр. Новая Тула- ст. Южная

с 07:00 до 17:00

ул. Нижняя Китаевка — Калужское шоссе- ул. Рязанская — пр. Ленина

44

Площадка — пос. Рождественский

с 07:00 до 14:00

ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — Московское шоссе

с 14:00 до 17:00

ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе

71

пос. Ударник- пос. Мясново

с 07:00 до 17:00

а/д «Р-132 — пос. Ударник» — а/д «Р — 132 — Одоевское шоссе» — ул. Маршала Жукова — 18-й проезд (Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова

72

мкр. Северная Мыза-Московский вокзал

с 07:00 до 17:00

ул. Лесная (мкр.Севереная Мыза) — Одоевское шоссе-ул. Путейская

 

Муниципальные автобусы с 21.00 до 23.00

 

№ м-та

Наименование маршрута

Схема движения

1

пос. Горельские Выселки — Кладбище № 3

Новомосковское шоссе- ул. Рязанская — Городской переулок- ул. Станиславского — ул. Железняка- ул. Циолковского — проспект Ленина — ул. Советская — ул. Мосина

2

Московский вокзал — пос. Лихвинка

ул. Путейская — 1-й Лихвинский проезд — ул. Колхозная

3

Суворовское училище — пл. Победы — Суворовское училище

Заход в Депо до 21:00

5

Обл. роддом — мкр. Левобережный

мкр. Левобережный- Восточный обвод — ул. Рязанская- ул. Оборонная — ул. Советская- Красноармейский пр — Московский в-л

11

завод РТИ — пос. Октябрьский

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр — Московский в-л

12

завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»

Веневское шоссе- ул. Индустриальная — ул. Каракозова ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ТРЦ «РИО»

13

Московский вокзал — городское кладбище № 4 - ПАО «Тулачермет»

ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского

13А

Московский вокзал — пос. Петелино

ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — пос. Петелино

16

Областной роддом — Московский вокзал

Мясново (з-д Торгового оборудования) -Одоевское шоссе — ул. Путейская — Московский в-л

18

ул. Ген. Маргелова — Новомедвенский пр-д (Технопарк)

ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина — ул. Советская -Красноармейский пр — Московский в-л

21

ул. М. Гончары — Щегловская Засека

ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека

24

ул. М. Гончары — ПАО «Тулачермет» (верхние проходные)

ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Д-ра Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская

25

пос. Скуратово (пос. Угольный) — Тульский Областной Онкологический диспансер

пос. Угольный (пос. Озерный) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр. — Московский в-л

26

пос. Скуратово (пос. Западный) — мкр. Петровский

Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкр. Петровский

 

27-А

пос. Северный —

пос. Плеханово

пос. Северный (пос. Восточный) — пос. Трудовой — ул. Володарского — Варваровский проезд — ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Мосина

28

пос. Косая Гора —

ПАО «Тулачермет»

ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Мосина

36

пос. Хомяково —

мкр. Петровский

1 ед.: мкр. Петрвский — Одоевское шоссе — ул. Путейская — Московский в-л

1 ед.: Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ТРЦ «РИО»

38

пос. Мясново (завод Торгового оборудования) — пос. Басово-Прудный

завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная

44

Площадка — пос. Рождественский

ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — Московское шоссе

Маршрутки

№ м-та

Наименование маршрута

время

Схема движения

4

пос. Михалково — ПАО «Тулачермет»

с 07:00 до 14:00

ул. Колхозная — 1-й Лихвинский пр. — Китаевский пр. — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская -ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. д-ра Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская

с 14:00 до 17:00

ул. Колхозная — 1-й Лихвинский пр. — Китаевский пр. — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. д-ра Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская

9

ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Платоновский лес

с 07:00 до 17:00

ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — пр. Ленина — ул. Ген. Маргелова

12/15

д. Морозовка — ст. «Металлург» — База № 10 (Мясново)

с 07:00 до 14:00

д. Морозовка — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская -ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе

с 14:00 до 17:00

д. Морозовка — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе

15

Завод «РТИ" — мкр Северная Мыза

с 07:00 до 17:00

ул. Оружейная — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — 18-ый проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шосссе — а/д 70К-041Тула-Белев-а/д Р132 — а/д 70К-041Тула-Белев- ул. Лесная (Мыза)

17

пос. Западный — пос. Южный (пос. Скуратово) — Детская областная больница — Городская больница № 9

с 07:00 до 17:00

ул. Автомобилистов — пос. Южный — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Хворостухина — ул. Кирова — ул. Щегловская засека — Новомедвенский пр-д.

30

пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) — Московский вокзал

с 07:00 до 17:00

пос. Озерный — ул. Станционная -пос. Западный — ул. Октябрьская — пос. Южный — ул. Автомобилистов — (ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная — ул. Еловая — ул. Прудная — Еловой проезд) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская

32

ул. Ушинского — Гарнизонный проезд

с 07:00 до 14:00

ул. Ушинского — проезд М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Майская — (ул. Бондаренко) — Новомедвенский проезд — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Большая — Гарнизонный проезд

с 14:00 до 17:00

ул. Ушинского — проезд М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Майская — (ул. Бондаренко) — Новомедвенский проезд — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Большая — Гарнизонный проезд

33

д. Высокое — Щегловская засека — пос. Косая Гора — д. Судаково

с 07:00 до 14:00

д. Высокое — Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — (ул. К. Маркса) — Демидовская плотина-ул. Октябрьская -ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева -пр. Ленина — Щекинское шоссе — Орловское шоссе — ул. Демешковская — ул. М. Горького — ул. Ген. Горшкова — ул. Школьная — ул. Дзержинского

с 14:00 до 17:00

д. Высокое — Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — (ул. К. Маркса) — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева -пр. Ленина — Щекинское шоссе — Орловское шоссе — ул. Демешковская — ул. М. Горького — ул. Ген. Горшкова — ул. Школьная — ул. Дзержинского

34

пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская»

с 07:00 до 17:00

ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское ш. — Щекинское ш. — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Карпова — Веневское ш.

35

ст. Козлова Засека — пос. Михалково

с 07:00 до 17:00

ул. Л. Толстого — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Киреевская — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса -ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — пос. Михалково

37

Московский в-л — Кладбище № 3

с 07:00 до 17:00

ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — пр. Ленина — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского

40К

Завод РТИ —

д. Бежка

с 07:00 до 14:00

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская-ул. ФЭнгельса — .ул. Советская — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. П. Морозова — Епифанское шоссе — д. Бежка

с 14:00 до 17:00

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Ф. Энгльса — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. П. Морозова — Епифанское шоссе — д. Бежка

42

пос. Плеханово — Московский вокзал — пос. Плеханово

с 07:00 до 14:00

ул. Заводская — ул. Пионерская — Алексинское шоссе — ул. М. Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького — Алексинское шоссе — ул. Пионерская — ул. Заводская

50

ул. Седова — ул. Новомосковская

с 07:00 до 14:00

ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная -ул. Староникитская — ул. Кауля — ул. Новомосковская

с 14:00 до 17:00

ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Староникитская — ул. Кауля — ул. Новомосковская

51

пос. Горельские Выселки — мкр. Левобережный

с 07:00 до 17:00

ул. Ключевая — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — пр. Ленина — ул. Циолковского — ул. Железняка — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — ул. Защитников Тулы — (мкр. Левобережный)

52

ул. М. Гончары — пос. Петелино — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады

с 07:00 до 14:00

ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская -Демидовская плотина -ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское ш. — (а/д «Тула-Новомосковск"-Прилепы- ул. Центральная) ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады

с 14:00 до 17:00

ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское ш. -(а/д «Тула-Новомосковск"-Прилепы- ул. Центральная) ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады

54

пос. Ивановские дачи — Московский вокзал — пос. Ивановские дачи

с 07:00 до 17:00

ул. Трудовая — ул. Советская — Щекинское ш. — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр. Ленина — Щекинское ш. — ул. Советская — ул. Трудовая

55

пос. Ивановские дачи — 12-й проезд (Мясново)

с 07:00 до 14:00

ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Пролетарская -Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. -ул. Ленина — ул. Демонстрации — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Ф. Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова

с 14:00 до 17:00

ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Ф. Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова

58

Завод РТИ — пос. Октябрьский (18 проезд)

с 07:00 до 17:00

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова- Красноармейский пр — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — 29-й пр-д — ул. Карпова

59

Алексинское шоссе — ул. Перекопская

с 07:00 до 14:00

Алексинское шоссе — ул. М. Горького — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская -ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Некрасова — ул. Перекопская

с 14:00 до 17:00

Алексинское шоссе — ул. М. Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Некрасова — ул. Перекопская

61

Областной роддом —

пос. Мясново

(з-д Торгового оборудования)

с 07:00 до 14:00

2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая (ул. К. Маркса) — ул. Пролетарская — Демидовская плотина- ул. Октябрьская -ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. М. Жукова

с 14:00 до 17:00

2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая (ул. К. Маркса) — ул. Пролетарская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. М. Жукова

62

пос. Прилепы — ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница

с 07:00 до 17:00

пос. Прилепы — д. Кишкино — пос. Фалдино — ул. Шоссейная — ул. Шахтерская — ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса

63

ул. М. Гончары — Областной кожвендиспансер

с 07:00 до 14:00

ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. К. Маркса — (ул. Ложевая — ул. Пролетарская) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Вильямса — 1-й проезд М. Расковой

с 14:00 до 17:00

ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. К. Маркса — (ул. Ложевая — ул. Пролетарская) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Вильямса — 1-й проезд М. Расковой

64

ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Детская обл. больница

с 07:00 до 17:00

ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Вильямса

65

ул. М. Гончары —

ст. «Металлург»

с 07:00 до 14:00

ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов

с 14:00 до 17:00

ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов

66

д. Федоровка (пос. Хомяково) — ОАО «Балтика» — мкр. Петровский

с 07:00 до 17:00

с. Архангельское — Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский

70

Тула (Московский в-л) — Ильинка-

д. Крутое

с 07:00 до 14:00

ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Советская -ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — а/д «Тула-Новомосковск» — ул. Центральная (д. Ильинка) — д. Крутое

с 14:00 до 17:00

ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — а/д «Тула-Новомосковск» — ул. Центральная (д. Ильинка) — д. Крутое

 

Маршрутки с 21.00 до 23.00

№ м-та

Наименование маршрута

Схема движения

4

пос. Михалково — ПАО «Тулачермет»

ТРЦ «РИО» — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Столетова — (Театральный пер.) — ул. Доктора Гумилевской

9

ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Платоновский лес

ул. Мосина — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Генерала Маргелова

12/15

д. Морозовка — ст. «Металлург» — База № 10 (Мясново)

ул. Мосина — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — ул. Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова- ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова -Одоевское шоссе

15

Завод «РТИ" — мкр Северная Мыза

ул. Оружейная — ул. Болдина — пр-т Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — 18-ый проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шосссе — а/д 70К-041Тула-Белев-а/д Р132 — а/д 70К-041Тула-Белев- ул. Лесная (Мыза)

17

пос. Западный — пос. Южный (пос. Скуратово) — Детская областная больница — Городская больница № 9

ул. Автомобилистов — пос. Южный — ул. Скуратовская — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Мосина

30

пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) — Московский вокзал

пос. Озерный — ул. Станционная -пос. Западный — ул. Октябрьская — пос. Южный — ул. Автомобилистов — (ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная — ул. Еловая — ул. Прудная — Еловой проезд) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская

32

ул. Ушинского — Гарнизонный проезд

ул. Ушинского — проезд М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Майская — (ул. Бондаренко) — Новомедвенский проезд — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Большая — Гарнизонный проезд

33

д. Высокое — Щегловская засека — пос. Косая Гора — д. Судаково

д. Высокое — Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ТРЦ «РИО»

34

пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская»

ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Мосина

35

ст. Козлова Засека — пос. Михалково

ул. Л. Толстого — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Киреевская — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармеский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоосе — ул. Тихмяново — 18- проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — Балтийский пер. — Школьный проезд — пос. Михалково

37

Московский в-л — Кладбище № 3

ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — пр-т Ленина- ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского

40К

Завод РТИ — д. Бежка

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Мосина

42

пос. Плеханово — Московский вокзал — пос. Плеханово

ул. Заводская — ул. Пионерская — Алексинское шоссе — ул. Максима Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская -Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр- т-ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — ул. Пионерская — ул. Заводская

50

ул. Седова — ул. Новомосковская

ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Староникитская — ул. Кауля — ул. Новомосковская

51

пос. Горельские Выселки — мкр. Левобережный

ул. Мосина — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Циолковского — ул. Железняка — ул. Станиславского — Городской пер. — ул. Рязанская — мкр. Левобережный

52

ул. М. Гончары — пос. Петелино — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады

ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады

54

пос. Ивановские дачи — Московский вокзал — пос. Ивановские дачи

ул. Трудовая — ул. Советская — ул. Шоссенйая — пр-т Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина- ул. Макаренко - ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Шоссенйая — ул. Советская — ул. Трудовая

55

пос. Ивановские дачи — 12-й проезд (Мясново)

ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова

58

Завод РТИ — пос. Октябрьский (18 проезд)

ТРЦ «РИО» — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-ый проезд — ул. Карпова

59

Алексинское шоссе — ул. Перекопская

Алексинское шоссе — ул. М. Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Некрасова — ул. Перекопская

61

Областной роддом — пос. Мясново (з-д Торгового оборудования)

2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая (ул. К. Маркса) — ул. Пролетарская — ТРЦ «РИО»

62

пос. Прилепы — ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница

ТРЦ «РИО" — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса

63

ул. М. Гончары — Областной кожвендиспансер

ул. Малые Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская -Демидовская плотина — ул. Карла Маркса (ул. Ложевая — ул. Пролетрская) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Вильямса — 1-ый проезд Марины Расковой

64

ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Детская обл. больница

ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Вильямса

65

ул. М. Гончары —

ст. «Металлург»

ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов

66

д. Федоровка (пос. Хомяково) — ОАО «Балтика» — мкр. Петровский

с. Архангельское — Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ТРЦ «РИО»

 

Троллейбусы


м-та

Наименование маршрута

время

Схема движения

1

М. Гончары —

ст. Южная

с 07:00 до 17:00

М. Гончары — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр-т. — ул. Д. Ульянова —

ул. Болдина — ул.9 Мая — пр. Ленина

2

ул. Курковая —

ст. Южная

с 07:00 до 17:00

ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский проспект -ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — пр. Ленина

4

ст. Южная — пос. Горелки

с 07:00 до 17:00

пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе

5

Московский вокзал — ст. Южная

с 07:00 до 17:00

ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина

6

Московский вокзал — пос. Горелки

с 07:00 до 17:00

ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе

7

ул. Курковая —

Московский вокзал

с 07:00 до 17:00

ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский проспект -ул. Путейская

10

Московский в-л — Трамвайное депо — Областная больница

с 08:00 до 14:00

ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская -Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая- ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса

11

Московский вокзал — пос. Скуратово (пос. Западный)

с 07:00 до 17:00

Московский в-л — Красноармейский проспект -ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Скуратовская — пос. Западный

12

пос. Косая гора —

Московский вокзал

с 07:00 до 17:00

ул. М. Горького — Щекинское шоссе — пр. Ленина —

ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Путейская

 

Троллейбусы с 21.00 до 23.00

 


м-та

Наименование маршрута

Схема движения

1

М. Гончары —

ст. Южная

ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина

2

ул. Курковая —

ст. Южная

ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина

4

ст. Южная —

пос. Горелки

ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина

5

Московский вокзал — ст. Южная

ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина

6

Московский вокзал — пос. Горелки

ул. Курковая — ул. Октябрьская — Московское шоссе

7

ул. Курковая —

Московский вокзал

ул. Курковая — ул. Октябрьская — Московское шоссе

Трамваи

№ м-та

Наименование маршрута

время

Схема движения

3

Щегловская Засека — Московский вокзал

с 07:00 до 14:00

ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Коминтерна

с 14:00 до 17:00

ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна

7

Щегловская Засека -ст-н «Металлург»

с 07:00 до 17:00

ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов

9

ст-н «Металлург» — Московский вокзал

с 07:00 до 14:00

ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Коминтерна

с 14:00 до 17:00

ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна

10

ст-н «Металлург» — Кондитерская фабрика

с 07:00 до 17:00

ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе

12

пос. Менделеевский — ул. Штыковая

с 07:00 до 14:00

пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская -ул. Пролетарская — Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. М. Горького

с 14:00 до 17:00

пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького

13

ст. Металлург — пос. Менделеевский

с 07:00 до 17:00

ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Перекопский переулок — ул. Михеева — ул. Тимирязева — ул. Агеева — ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — пр-т Ленина

14

пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика

с 07:00 до 17:00

пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе

 

Трамваи с 21.00 до 23.00

№ м-та

Наименование маршрута

Схема движения

7

Щегловская Засека -ст-н «Металлург»

ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов

9

ст-н «Металлург» — Московский вокзал

ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Октябрьская — ул. М. Горького

10

ст-н «Металлург» — Кондитерская фабрика

ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Октябрьская — ул. М. Горького

12

пос. Менделеевский — ул. Штыковая

пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Коминтерна — Московский в-л

13

ст. Металлург — пос. Менделеевский

пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Коминтерна — Московский в-л

14

пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика

пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе

 

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