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В Тульском экзотариуме стартовала акция «Щедрый урожай»

В Тульском экзотариуме стартовала акция «Щедрый урожай»

Туляков приглашают присоединиться к мероприятию.

Дачников, садоводов и всех, кто любит животных, приглашают присоединиться к акции «Щедрый урожай».

Что нужно делать? Если у вас есть излишки кабачков, тыкв, яблок, груш,  злаковых культур или листья малины, то замечательные питомцы Тульского областного экзотариума с удовольствием и с большим аппетитом помогут от них избавиться!
 


Пункт приема продуктов питания развернут на старой экспозиции, расположенной по адресу: Тула, ул. Октябрьская, 26. Телефон (4872) 47−53−92.
 
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:30 +2
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