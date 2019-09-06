В Тульском экзотариуме стартовала акция «Щедрый урожай»

Дачников, садоводов и всех, кто любит животных, приглашают присоединиться к акции «Щедрый урожай».



Что нужно делать? Если у вас есть излишки кабачков, тыкв, яблок, груш, злаковых культур или листья малины, то замечательные питомцы Тульского областного экзотариума с удовольствием и с большим аппетитом помогут от них избавиться!





Пункт приема продуктов питания развернут на старой экспозиции, расположенной по адресу: Тула, ул. Октябрьская, 26. Телефон (4872) 47−53−92. Пункт приема продуктов питания развернут на старой экспозиции, расположенной по адресу: Тула, ул. Октябрьская, 26. Телефон (4872) 47−53−92.