В Тульской области не хватает 3000 контейнерных площадок

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов сообщил, что за последние несколько лет выбросы вредных веществ в атмосферу удалось сократить на 30%.

Один из важнейших вопросов – состояние поверхностных водных объектов. Основными загрязнителями воды являются предприятия ЖКХ. В рамках нацпроекта «Экология» министерство приступило к расчистке пруда на ручье Рогожня в Рогожинском парке Тулы. На эти цели из федерального бюджета выделено 10 млн рублей. Также будут расчищены двухкилометровый участок Упы в Одоеве и участок Оки в Белеве, протяжённость 2,5 км.

Юрий Панфилов сообщил, что в регионе полностью организованы все мероприятия, необходимые для своевременного перехода на новую систему обращения с отходами.

В среднем за год в регионе образуется порядка 1 млн тонн твердых коммунальных отходов.

После введений новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами образование несанкционированных свалок сократилось на 45%. В прошлом году в Туле, Алексине, Ефремове на 10,7 га ликвидировано более 24 тысяч кубометров отходов. В Богородицком и Щекинском районах проведены мероприятия по рекультивации двух свалок площадью 11 га.

В текущем году планируется ликвидировать 51,4 тысяч кубометров отходов на площади в 12 га, рекультивировать четыре свалки площадью 14 га и провести подготовительные работы для последующей ликвидации как минимум еще 5 объектов размещения отходов общей площадью 31 га.

В регионе существует потребность в создании порядка 3 тыс. контейнерных площадок. Ведется работа по созданию порядка 650 контейнерных площадок с объем финансирования в 45 млн рублей. Юрий Панфилов подчеркнул, что по поручению Алексея Дюмина все свалки, выявленные на 1 января 2019 года, будут ликвидированы до конца года.