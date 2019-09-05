Тульские династии приглашают на конкурс «Лучшие семейные традиции»
Конкурс «Лучшие семейные традиции» состоится на базе Тульского областного центра молодежи 28 сентября года в 12.00 часов.
На выбор представлено три номинации:
1. вокальный творческий конкурс;
2. танцевальный творческий конкурс;
3. оригинальный творческий конкурс.
К участию приглашают династии Тульской области, в составе команд в том числе могут быть любые родственники, в том числе и дальние. Количество участков в команде – не менее пяти любых возрастов.
Для участия надо всего лишь выбрать номинацию, в которой будете участвовать, и подать заявку организаторам конкурса.
1. Вокальный творческий конкурс.
Всем членам семьи необходимо исполнить одну песню, которая отражает тематику конкурса «Традиционные семейные ценности». Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут.
Выступление участников оценивается по 10 бальной системе. Конкурсная программа участников оценивается по следующим критериям:
• качество звучания;
• сила голоса;
• уровень подготовки (сложность репертуара, чувство ритма);
• соответствие репертуара теме конкурса;
• исполнительское мастерство, артистизм, оригинальность.
2. Танцевальный творческий конкурс.
Выступление, состоящее из заранее подготовленного танцевального номера, отражающие тематику конкурса. Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут.
Выступление участников оценивается по 10 бальной системе.
Конкурсная программа участников оценивается по следующим критериям:
• мастерство и техника исполнения движений;
• композиционное построение номера;
• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
• сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);
• подбор и соответствие музыкального и хореографического материала;
• артистизм, раскрытие художественного образа.
3. Оригинальный творческий конкурс.
Демонстрация актерского мастерства семьи, отражающего тематику конкурса, представленная театральной постановкой (миниатюрой). Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут.
Выступление участников оценивается по 10 бальной системе. Конкурс оценивается по следующим критериям:
• интересный сюжет;
• оригинальность постановки;
• актёрское мастерство показанной миниатюры;
• артистизм;
• соответствие тематике конкурса.
Фонограммы (музыкальное сопровождение) для выступлений привозятся с собой на USB-флешке. Иные носители и рабочие диски не принимаются. Все выступления могут сопровождаться игрой на музыкальных инструментах.
Заявки на участие принимаются в срок до 25 сентября 2019 года. В заявке надо указать фамилию семьи, населенный пункт, а также перечислить участков (их Ф.И.О. и номер телефона). Точную форму уточняйте у организаторов.
Электронный адрес для направления заявок: ibmpp@tularegion.org;
Телефон для справок: 8(953)189-65-89 Анастасия