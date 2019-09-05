Тульские династии приглашают на конкурс «Лучшие семейные традиции»

На выбор представлено три номинации:

1. вокальный творческий конкурс;

2. танцевальный творческий конкурс;

3. оригинальный творческий конкурс.

К участию приглашают династии Тульской области, в составе команд в том числе могут быть любые родственники, в том числе и дальние. Количество участков в команде – не менее пяти любых возрастов.

Для участия надо всего лишь выбрать номинацию, в которой будете участвовать, и подать заявку организаторам конкурса.

1. Вокальный творческий конкурс.

Всем членам семьи необходимо исполнить одну песню, которая отражает тематику конкурса «Традиционные семейные ценности». Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут.

Выступление участников оценивается по 10 бальной системе. Конкурсная программа участников оценивается по следующим критериям:

• качество звучания;

• сила голоса;

• уровень подготовки (сложность репертуара, чувство ритма);

• соответствие репертуара теме конкурса;

• исполнительское мастерство, артистизм, оригинальность.

2. Танцевальный творческий конкурс.

Выступление, состоящее из заранее подготовленного танцевального номера, отражающие тематику конкурса. Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут.

Выступление участников оценивается по 10 бальной системе.

Конкурсная программа участников оценивается по следующим критериям:

• мастерство и техника исполнения движений;

• композиционное построение номера;

• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;

• сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);

• подбор и соответствие музыкального и хореографического материала;

• артистизм, раскрытие художественного образа.

3. Оригинальный творческий конкурс.

Демонстрация актерского мастерства семьи, отражающего тематику конкурса, представленная театральной постановкой (миниатюрой). Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут.

Выступление участников оценивается по 10 бальной системе. Конкурс оценивается по следующим критериям:

• интересный сюжет;

• оригинальность постановки;

• актёрское мастерство показанной миниатюры;

• артистизм;

• соответствие тематике конкурса.



Фонограммы (музыкальное сопровождение) для выступлений привозятся с собой на USB-флешке. Иные носители и рабочие диски не принимаются. Все выступления могут сопровождаться игрой на музыкальных инструментах.

Заявки на участие принимаются в срок до 25 сентября 2019 года. В заявке надо указать фамилию семьи, населенный пункт, а также перечислить участков (их Ф.И.О. и номер телефона). Точную форму уточняйте у организаторов.

Электронный адрес для направления заявок: ibmpp@tularegion.org;

Телефон для справок: 8(953)189-65-89 Анастасия