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Туляки сообщают о потопе в Заречье
Фото очевидца

Туляки сообщают о потопе в Заречье

По словам очевидцев, сразу несколько улиц залиты водой.

В редакцию Myslo обратились жители Зареченского района, которые рассказали, что несколько улиц – Пузакова, Демидовская, Октябрьская – залиты водой.

По словам очевидцев, потоп длится со вчерашнего дня. Вода чистая, естественного цвета и без посторонних запахов. По предварительным данным, на улицы города вылилось несколько тонн воды.

Публикация дополнена в 21.05. UPD: По данным пресс-службы городской администрации, причиной потопа стало повреждение трубопровода диаметром 100 мм по адресу: ул. Демидовская, д. 72. На месте работают сотрудники водоканала. Планируется ликвидировать аварийную ситуацию без отключения воды.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:46 +3
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ТулаЗареченский район

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