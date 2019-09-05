На Куликовом поле пройдёт исторический автопробег

Фото Романа Солопова

В субботу, 7 сентября, в заповедник прибудут участники автопробега по знаковым историческим местам Великого столетия 1380-1480 годов.

Автопробег по местам Великого столетия 1380-1480 является одним из этапов военно-исторического фестиваля «Великое стояние на реке Угре», реализуемого в рамках нацпроекта «Культура» при непосредственном участии федерального минкульта.

Мероприятие приурочено к 639-й годовщине Куликовской битвы. В рамках автопробега будут объединены два героических места – Куликовской битвы и Великого стояния на Угре.

Организаторами автопробега выступают Калужский объединенный музей-заповедник и музей-заповедник «Куликово поле». Жители Калужской и Тульской областей смогут лучше узнать свое историческое прошлое, прикоснуться к народным традициям регионов-участников.

Автопробег стартует 7 сентября во Владимировском скиту Тихоновой пустыни (село Дворцы Дзержинского района Калужской области) и финиширует 8 сентября в музейном комплексе «Куликово поле».

Программа автопробега

7 сентября

9.00 – Сбор участников автопробега у Поклонного креста, совместное фотографирование, пресс-подходы (с. Дворцы, Дзержинского района Калужской области),

9.30 – Молебен (с. Дворцы, Дзержинского района Калужской области),

10.00 – Отъезд участников автопробега,

10.30 – Посещение Мемориального комплекса «Стояние на р. Угре (76-й километр трассы М-3 «Украина», Дзержинский район Калужской области),

11.00 – Отъезд участников автопробега,

12.00 – Остановка на административной границе Калужской и Тульской области,

12.30 – Отъезд участников автопробега,

17.00 – Возложение цветов у Мемориальный комплекс героям Куликовской битвы (Тульская обл., Кимовский р-н, с. Монастырщино),

17.30 – Посещение Мемориала на Красном холме (Тульская обл., Куркинский р-н).

8 сентября