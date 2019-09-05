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На Куликовом поле пройдёт исторический автопробег
Фото Романа Солопова

На Куликовом поле пройдёт исторический автопробег

В субботу, 7 сентября, в заповедник прибудут участники автопробега по знаковым историческим местам Великого столетия 1380-1480 годов.

Автопробег по местам Великого столетия 1380-1480 является одним из этапов военно-исторического фестиваля «Великое стояние на реке Угре», реализуемого в рамках нацпроекта «Культура» при непосредственном участии федерального минкульта.

Мероприятие приурочено к 639-й годовщине Куликовской битвы. В рамках автопробега будут объединены два героических места – Куликовской битвы и Великого стояния на Угре.

Организаторами автопробега выступают Калужский объединенный музей-заповедник и музей-заповедник «Куликово поле». Жители Калужской и Тульской областей смогут лучше узнать свое историческое прошлое, прикоснуться к народным традициям регионов-участников.

Автопробег стартует 7 сентября во Владимировском скиту Тихоновой пустыни (село Дворцы Дзержинского района Калужской области) и финиширует 8 сентября в музейном комплексе «Куликово поле».

Программа автопробега

7 сентября

  • 9.00 – Сбор участников автопробега у Поклонного креста, совместное фотографирование, пресс-подходы (с. Дворцы, Дзержинского района Калужской области),
  • 9.30 – Молебен (с. Дворцы, Дзержинского района Калужской области),
  • 10.00 – Отъезд участников автопробега,
  • 10.30 – Посещение Мемориального комплекса «Стояние на р. Угре (76-й километр трассы М-3 «Украина», Дзержинский район Калужской области),
  • 11.00 – Отъезд участников автопробега,
  • 12.00 – Остановка на административной границе Калужской и Тульской области,
  • 12.30 – Отъезд участников автопробега,
  • 17.00 – Возложение цветов у Мемориальный комплекс героям Куликовской битвы (Тульская обл., Кимовский р-н, с. Монастырщино),
  • 17.30 – Посещение Мемориала на Красном холме (Тульская обл., Куркинский р-н).

8 сентября

  • 10.00 – Круглый стол «По следам установления независимости России: от Куликова поля до Угры»,
  • 11.00 – Экскурсия для участников автопробега по экспозиции Музея Куликовской битвы,
  • 14.00 – Отъезд участников пробега в Калугу.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:49 +1
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Место
Тульская областьКуликово поле

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