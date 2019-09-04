Жители Тульской области выберут «Народного участкового»

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводит МВД России. Данная акция призвана способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.

Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него.

Конкурс пройдет в три этапа. Первый этап конкурса проводится на районном уровне. Информация о конкурсантах будет доступна с 11 сентября на официальном сайте УМВД России по Тульской области.

Затем состоится второй этап конкурса, также на сайте УМВД, когда гражданам будет предоставлена возможность уже лучшего участкового региона из победителей в районных голосованиях. Этот участник будет представлять Тульскую область на заключительном этапе голосования.

Награждение победителя и призеров пройдет в торжественной обстановке в Министерстве Внутренних дел РФ в канун Дня участкового уполномоченного полиции.