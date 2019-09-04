Тулячку доставили в больницу на вертолете

Утром 4 сентября у одной из жительниц Плавского района возникли серьезные проблемы со здоровьем. После осмотра медики приняли решение о госпитализации пациентки в Щекинскую ЦРБ.

Многокилометровая транспортировка на скорой могла ухудшить состояние женщины, поэтому в Щекино ее доставили на вертолете Тульского центра медицины катастроф.

Для посадки воздушного судна определили два места — стадион «Спартак» на ул. Индустриальной либо стадион «Корд» на ул. Стадионной. Пилот выбрал для приземления вторую точку.

Пациентку успешно доставили в щекинскую больницу. Благодаря медикам, вертолетчикам и водителю автомобиля скорой на момент публикации новости жизнь женщины находилась вне опасности.

Безопасность в месте посадки вертолета обеспечивали полиция, ГИБДД и Росгвардия.





Напомним , для экстренной медпомощи пострадавшим в ДТП и для эвакуации тяжелых пациентов в специализированные лечебные учреждения тульским врачам предоставлен медицинский вертолет типа «Ансат», разработанный Казанским вертолетным заводом. Госконтракт на выполнение авиационных работ заключен между Территориальным центром медицины катастроф и АО «Русские Вертолетные Системы».

Вертолет оснащен медицинским модулем, который включает всё необходимое для медицинской эвакуации пациентов оборудование. На борту установлена современная мобильная интеллектуальная система контроля показателей жизненно важных функций, оборудование для искусственной вентиляции легких, предусмотрены кювезы и аппараты для транспортировки детей, в том числе новорожденных.