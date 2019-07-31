10 важных вопросов о санитарной авиации в Тульской области

Фото из архива Myslo.

Где базируется вертолет, в каких случаях применяется санавиация, сколько пациентов может одновременно находиться на борту?

С июля 2019 года в Тульской области начала свою работу санитарная авиация. За первую неделю дежурства бригада уже оказала экстренную помощь трем тулякам.

Региональное правительство опубликовало ответы на самые важные вопросы о санавиации.

Какой вертолет используется?

Вертолеты «Ансат». Они разработаны Казанским вертолетным заводом. Вертолеты данного типа развивают максимальную скорость до 275 км/ч и способны совершать перелеты на расстояния около 500 км. «Ансат» оборудован полозковым шасси и обладает самой просторной в своем классе кабиной. Она оснащена современным медицинским модулем, что позволяет проводить не только мониторинг состояния пациентов, но и при необходимости комплекс реанимационных мероприятий. Удобная погрузка пациентов и медперсонала обеспечивается двумя сдвижными дверьми, расположенными по обоим бортам вертолета.

Сколько специалистов и по каким направлениям входят в бригаду?

Это стандартный состав для всех авиамедицинских бригад: врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.

Какое оборудование установлено на борту?

Вертолет оснащен медицинским модулем, который включает всё оборудование, необходимое для медицинской эвакуации пациентов. Также на борту установлена современная мобильная интеллектуальная система контроля показателей жизненно важных функций, оборудование для искусственной вентиляции легких, предусмотрены кювезы и аппараты для транспортировки детей, в том числе новорожденных.

Где базируется экипаж и вертолет?

Вертолет базируется на аэродроме ДОСААФ в Туле в микрорайоне Мясново. А медицинская бригада – в Центре медицины катастроф (Центральная подстанция). Такая локация позволяет врачам прибыть в максимально сжатые сроки, пока специалисты готовят вертолет к вылету.

В какие учреждения возможно будет доставлять пациентов?

Пациенты эвакуируются в областные учреждения здравоохранения и в федеральные медицинские центры. В Туле посадка и высадка пациентов происходит на территории Тульской областной клинической больницы, в непосредственной близости от еще двух основных медицинских учреждений третьего уровня: детской областной клинической больницы и областного перинатального центра. Такое расположение вертолетной площадки позволяет ускорить транспортировку пациентов до больницы уже после окончания воздушной эвакуации.

Как быстро можно доставить пациента из самой дальней точки области в Тулу или из области в Москву?

Полет из Ефремова в Тулу (около 150 км) занимает порядка 45 минут. Приблизительно такое же время надо, чтобы долететь до Москвы.

В каких именно случаях будет применяться вертолет? Есть ли перечень таких ситуаций и происшествий?

Для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и эвакуации тяжелых пациентов в специализированные лечебные учреждения (в случаях, если требуется лечение в специализированных медицинских учреждениях областного и федерального уровня, а состояние пациента не позволяет перевозить его наземным транспортом).

Для работы на борту нанимали новых специалистов или дополнительно обучали тульских врачей?

Для работы на борту вертолета 12 специалистов тульского Центра медицины катастроф прошли обучение по курсу «Подготовка авиамедицинских бригад» во Всероссийском центре «Защита». Кроме того, специальную подготовку получили реаниматологи Тульской областной клинической больницы, Тульской детской областной больницы и перинатального центра. Таким образом, к вылетам готовы и акушерская, и неонатальная бригады.

Сколько пациентов можно одновременно транспортировать на борту?

Одного пациента.

Есть ли у экипажа нормативы по срокам прибытия?

Разработан порядок оформления заявки на проведение санитарной эвакуации. При поступлении вызова с места ДТП, ЧС в единую диспетчерскую службу ЦМК оперативный дежурный оформляет заявку на вылет вертолета и направляет ее дежурному пилотной диспетчерской службы, который после получения согласования на вылет, передает в ЦМК информацию о готовности. Авиамедицинская бригада выезжает на аэродром.

В рамках контракта центру медицины катастроф предоставляется воздушное судно в течение 15 минут в дневное и летнее время и 30 минут в вечернее или зимнее время.