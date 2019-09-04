В Тульской области с начала года 11 человек подхватили энтеровирусную инфекцию
Это на восемь случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Тульской области за семь месяцев 2019 года зарегистрировано 11 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией (ЭВИ). У двоих детей и одного взрослого зарегистрирован энтеровирусный менингит. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
В основном на территории области в структуре ЭВИ преобладают экзантемные и малые формы (ОРВИ, герпангина).
Энтеровирусная инфекция — инфекционное заболевание, которое характеризуется многообразием возбудителей, разнообразием клинических проявлений с множественными поражениями органов и систем.
Источником энтеровирусных инфекций является больной человек или инфицированный бессимптомный носитель вируса. Вирус может передаваться через грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды, через воду и пищу.
Очень важно соблюдать меры профилактики энтеровирусной инфекции, чтобы избежать заражения энтеровирусной инфекцией:
- мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой, не трогать грязными руками лицо, нос, глаза;
- тщательно мыть фрукты и овощи, не покупать продукты и напитки у уличных торговцев;
- не использовать для охлаждения напитков лед, приготовленный из воды неизвестного качества;
- не принимать пищу в необорудованных для этой цели местах, в местах с низким уровнем соблюдения санитарной культуры;
- не употреблять термически необработанные продукты;
- пить воду только гарантированного качества: бутилированную промышленного производства или кипяченую;
- избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний;
- купаться только на специально оборудованных пляжах;
- избегать во время купания заглатывания воды;
- защищать пищу от мух;
- не отпускать ребенка в организованный детский коллектив, если у него есть симптомы заболевания ЭВИ (высокая температура, катаральные явления, сыпь, гиперемия зева и др.).
Ежегодно осенью повышаются риски осложнения эпидситуации по ЭВИ, связанные с формированием организованных детских коллективов и вовлечением в эпидпроцесс школьников и старших возрастных групп.