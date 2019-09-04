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Эмоции от зрелищного матча «Арсенала» и ЦСКА вылились в гигабайты фото и видео в интернете
Фото Алексея Пирязева.

Эмоции от зрелищного матча «Арсенала» и ЦСКА вылились в гигабайты фото и видео в интернете

Tele2 проанализировала активность абонентов на игре «Арсенала» со столичным ЦСКА в Туле.

Вечером 1 сентября гости Центрального стадиона израсходовали 325 гигабайт интернета. Много фото и видео было отправлено в Instagram, VK и WhatsApp.

Матч посетили абоненты Tele2 из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Белгорода, Орла и ряда других регионов страны. Напряженная игра вызвала у зрителей высокий интерес и желание делиться её итогами при помощи смартфона.

Согласно данным сети оператора, абоненты активно загружали фото и видео в соцсети, а также пользовались стриминговыми сервисами. Объем использованного интернет-трафика в сравнении с играми в другие дни вырос на треть. Вдвое увеличилось и число разговоров по мобильному.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

– Мы поддерживаем стиль жизни и увлечения своих абонентов, поэтому заботимся о том, чтобы на матчах все желающие оставались на связи и могли пользоваться высокоскоростным интернетом. Качественная работа всех технологий мобильной сети обеспечена на Центральном стадионе «Арсенал» и трибунах, а также на всей территории Тулы, так что и тульские зрители, и гости из других городов всегда были онлайн.

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Tele2 проанализировала активность абонентов на игре Арсенала со столичным ЦСКА в Туле

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