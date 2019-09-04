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8 сентября в Тульской области выборы. Кого и как будем выбирать?
Фото из архива Myslo.

8 сентября в Тульской области выборы. Кого и как будем выбирать?

В нашем регионе пройдут 19 избирательных кампаний.

Это выборы депутатов Тульской областной Думы 7-го созыва, депутатов Тульской городской Думы 6-го созыва и выборы представительных органов местного самоуправления еще в 17 муниципальных образованиях региона.

Как проголосовать?

Граждане могут проголосовать на своем избирательном участке 8 сентября с 8.00 до 20.00.

Какие документы нужны, чтобы получить бюллетень? Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включённым в список избирателей, при предъявлении:

  • паспорта или документа, заменяющего паспорт (военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности – для лиц, которые проходят военную службу);
  • временного удостоверения личности гражданина РФ, выдаваемого на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
  • документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, по которому гражданин РФ осуществляет въезд в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным законом, регулирующим порядок выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию (для лиц, постоянно проживающих за пределами территории РФ);
  •  справки установленной формы, выдаваемой гражданам РФ, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Как найти свой избирательный участок?

Посмотреть в приглашении на выборы или через сервис «Найди свой избирательный участок» на сайте избирательной комиссии Тульской области.

Видеонаблюдение

В помещениях всех 29 территориальных избирательных комиссий и в помещениях 145 УИКов (с численностью избирателей от 2000 человек) установлены средства видеонаблюдения. С этих видеокамер в день голосования будет идти трансляция в реальном режиме времени в сети Интернет. На таких участках будут голосовать 27% избирателей всей области.

Видеонаблюдение на региональных выборах у нас будет применяться впервые.

КОИБ

На выборах будут использованы 110 комплексов обработки избирательных бюллетеней –КОИБы. Все они будут установлены на избирательных участках в Туле. Общее число избирателей Тулы, которые смогут проголосовать на таких участках, более 44%.  

Протоколы с QR-кодом

На всех избирательных участках (кроме временных) на территории Тульской области будет применена технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования  с машиночитаемым кодом – двухмерным QR-кодом. Технология максимально исключает ошибки, связанные с человеческим фактором, увеличивает скорость ввода итогов голосования в систему ГАС «Выборы».

Досрочное голосование

Оно предусмотрено только для муниципальных избирательных кампаний. Такой возможностью могут воспользоваться отдельные категории граждан: те, кто не будет находиться  8 сентября по месту регистрации: сотрудники предприятий непрерывного цикла, командированные, сотрудники правоохранительных органов, в том числе привлекаемые к работе в день голосования, и другие. С 4 по 7 сентября досрочное голосование будет проводиться в помещениях участковых избирательных комиссий.

Голосование на дому

Прием заявлений о голосовании вне помещения для голосования в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (14.00 08.09.2019).

Мобильный избиратель

Впервые у избирателей Тульской области на региональных выборах (выборы в Тульскую областную Думу) будет возможность проголосовать по месту нахождения. Благодаря системе «Мобильный избиратель» избиратели, зарегистрированные в Тульской области, но не находящиеся по месту регистрации в единый день голосования, смогут принять участие в выборах. Что нужно делать? Заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Это можно сделать лично или онлайн. Прием заявлений заканчивается 7 сентября.

Подать заявление о внесении в список избирателей по месту нахождения можно по 4 сентября включительно:

  • в любой территориальной избирательной комиссии;
  • в любом отделении Многофункционального центра (МФЦ);
  •  через портал «Госуслуги» по 7 сентября: в любой участковой избирательной комиссии.

Именные участки

На территории Тульской области в единый день голосования 8 сентября будут осуществлять работу 44 именных и 7 тематических избирательных участков: «Лев Толстой», «Куликово поле», «Тула студенческая», «Тула самоварная» и другие.

Впервые голосующие

13 800 жителей Тульской области впервые примут участие в выборах.
Для них избирательная комиссия Тульской области подготовила подарок – книгу «Тульской край: история и факты», рассказывающая об истории региона и каждого района в отдельности, о брендах, знаменитых уроженцах области.

Горячая линия

По всем вопросам, связанным с избирательным законодательством, можно обратиться на телефон горячей линии избирательной комиссии Тульской области: 8 (4872) 30-69-94.

График работы: в понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – воскресенье с 9.00 до 17.00. В день голосования 8 сентября на горячую линию можно будет позвонить с 7.00 до 24.00.

Только цифры

281 депутатский мандат будет замещен в результате выборов.

1093 постоянных и 16 временных избирательных участков откроются в день голосования.
 
1 187 041 избиратель зарегистрирован в Тульской области.
 

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