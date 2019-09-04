Погода в Туле 5 сентября: дождливо и прохладно

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью и днём умеренный дождь (за сутки – до 5 мм).

Ветер переменный, до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +10 до +15 градусов, днём прохладно – от +18 до +23. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.