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Погода в Туле 5 сентября: дождливо и прохладно

Погода в Туле 5 сентября: дождливо и прохладно

Синоптики прогнозируют умеренный ветер и облачность с прояснениями.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью и днём умеренный дождь (за сутки – до 5 мм).

Ветер переменный, до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +10 до +15 градусов, днём прохладно – от +18 до +23. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст. 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +2
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