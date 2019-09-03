На Новомосковском шоссе в Туле строят комплекс по утилизации отходов

Его организовал региональный оператор по обращению с отходами компания «Хартия». Сейчас строительство в самом разгаре, его планируют завершить в конце сентября 2019 года, а после получения необходимой документации производственный комплекс по утилизации отходов будет введен в эксплуатацию. Это произойдет уже в начале 2020 года.

– В Туле, как и во всей России, с начала года начала реализовываться «мусорная реформа». Одна из ее целей — создание инфраструктуры по переработке отходов, — говорит министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов. — В кратчайшие сроки компания «Хартия» реализует этот проект. Введение в эксплуатацию нового объекта позволит нам закрыть работы по приему ТКО на старом полигоне и в дальнейшем его рекультивировать.

– Современные технологии при строительстве позволяют избежать негативного влияния отходов и сточных вод на окружающую среду, — говорит Андрей Корошилов, эколог ООО «Хартия». — Вода собирается в так называемое гидроизоляционное корыто, которое обеспечивает сбор фильтрата и его очистку — до состояния технической воды.

– Данный комплекс предполагает объем захоронения 360 тысяч тонн в год. Отходы сюда будут свозиться из Тулы, срок эксплуатации 20 лет, — рассказал «Слободе» Владислав Харитошин, заместитель генерального директора ООО «Хартия». — В дальнейшем предполагается рекультивация комплекса. А в 2020 году запланировано строительство комплекса переработки отходов, в данный момент идут проектно-изыскательские работы. Мощность одного объекта составит 480 тысяч тонн.

