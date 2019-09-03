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На Новомосковском шоссе в Туле строят комплекс по утилизации отходов

На Новомосковском шоссе в Туле строят комплекс по утилизации отходов

В Туле прошел общественный совет по строительству нового объекта — объекта захоронения ТБО.

Его организовал региональный оператор по обращению с отходами компания «Хартия». Сейчас строительство в самом разгаре, его планируют завершить в конце сентября 2019 года, а после получения необходимой документации производственный комплекс по утилизации отходов будет введен в эксплуатацию. Это произойдет уже в начале 2020 года.

– В Туле, как и во всей России, с начала года начала реализовываться «мусорная реформа». Одна из ее целей — создание инфраструктуры по переработке отходов, — говорит министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов. — В кратчайшие сроки компания «Хартия» реализует этот проект. Введение в эксплуатацию нового объекта позволит нам закрыть работы по приему ТКО на старом полигоне и в дальнейшем его рекультивировать.

– Современные технологии при строительстве позволяют избежать негативного влияния отходов и сточных вод на окружающую среду, — говорит Андрей Корошилов, эколог ООО «Хартия». —  Вода собирается в так называемое гидроизоляционное корыто, которое обеспечивает сбор фильтрата и его очистку — до состояния технической воды.

– Данный комплекс предполагает объем захоронения 360 тысяч тонн в год. Отходы сюда будут свозиться из Тулы, срок эксплуатации 20 лет, — рассказал «Слободе» Владислав Харитошин, заместитель генерального директора ООО «Хартия». — В дальнейшем предполагается рекультивация комплекса. А в 2020 году запланировано строительство комплекса переработки отходов, в данный момент идут проектно-изыскательские работы. Мощность одного объекта составит 480 тысяч тонн.
 

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Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 1
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 2
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 3
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 4
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 5
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 6
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 7
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 8
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 9
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 10
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 11
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 12
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 13
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 14
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 15
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 16
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 17
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 18
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 19
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 20
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 21
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 22
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 23
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 24
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 25
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Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 34
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 35
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 36
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 37
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 38
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 39
Строительство комплекса по переработке отходов, Фото: 40
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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:42
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