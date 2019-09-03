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Какие улицы Тулы останутся без света 4 сентября

Какие улицы Тулы останутся без света 4 сентября

Отключения в областном центре пройдут с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. М. Тореза, 5, 5-а,
  • п. Косая Гора: ул. М. Горького, 27, 29, 23, 48, 42, 44, 46,
  • ул. Гагарина, 27, 31, 29,
  • п. Комарки: ул. Комарская, 15, 17, 19, 21,
  • ул. Металлистов, 19,
  • ул. Болдина, 29, 31, 33,
  • ул. Бабякина, 14-22 (чётн.), 5, 7,
  • ул. Прудная, 1-20,
  • ул. Севастопольская, 16-26 (чётн.),
  • ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.),
  • ул. Волкова, 39, 30,
  • ул. Подъёмная, 16,
  • ул. Газовая, 14, 15,
  • ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.),
  • ул. Стахановская, 12, 15,
  • Епифанское шоссе, 17,
  • пр-д Большой, 6-30 (чётн.), 3-27-а (нечётн.),
  • ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 33-49 (нечётн.), 35-а,
  • ул. Жуковского, 51-69 (нечётн.), 62-82 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),
  • ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а,
  • ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 2-б,
  • ул. Жуковского, 29-47 (нечётн.), 40-54 (нечётн.), 40-а,
  • ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.),
  • ул. Глеба Успенского, 1-48,
  • Хлебная пл., 19/2,
  • п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22,
  • ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 64,
  • п. Станционный, 32-49, 7-а,
  • ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.),
  • ул. Плеханова, 1-43,
  • ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (чётн.),
  • ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
  • ул. Осташева, 23-а-75 (нечётн.), 24-66 (чётн.),
  • ул. Чапаева, 1-а-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.),
  • пр-д Тульский, 1-3 (нечётн.),
  • ул. Демидовская плотина, 24-32 (чётн.), 19-27 (нечётн.).
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:50 +2
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