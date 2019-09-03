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В Тульской области задержаны две наркоторговки

В Тульской области задержаны две наркоторговки

У них обнаружены свёртки с метадоном и героином.

Две женщины, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков, задержаны сотрудниками УМВД России по Тульской области. Пресс-служба ведомства уточняет, что одна из них сбывала метадон через «закладки».

Оперативники задержали цыганку в Туле, когда та готовила очередной тайник. В присутствии понятых у неё изъяли 10 свёртков с метадоном. Также полицейские установили место, где женщина хранила «товар» – в заброшенном доме на окраине областного центра нашли более 60 свертков с наркотиком.

Вторая сбытчица была задержана в Киреевском районе. По предварительным данным, женщина сбывала героин, встречаясь с «заказчиками». При ней изъяли 13 свёртков с наркотиком, приготовленных для сбыта, а по месту жительства нашли около 75 граммов вещества, похожего на героин.

Возбуждены и расследуются уголовные дела, полицейские выясняют все детали противоправной деятельности подозреваемых.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:00 +3
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