В Тульской области 244 человека подхватили вшей

За семь месяцев 2019 года в Тульской области зарегистрировано 244 случая педикулеза, из них у детей — 189 случаев (за аналогичный период прошлого года эти цифры составили 182 и 136 соответственно).

Педикулез — заразное заболевание, вызываемое паразитированием на теле человека вшей, которые являются переносчиками сыпного тифа и ряда других риккетсиозов. Причиной педикулеза у школьников наиболее часто является головная вошь. Вши питаются кровью хозяина, а яйца (гниды) приклеивают к волосам (платяная вошь откладывает яйца в складках одежды, реже приклеивает к волосам на теле человека). Возможно поражение смешанным педикулезом (например, одновременное присутствие головных и платяных вшей).

Основными симптомами педикулеза являются зуд, сопровождающийся расчесами. Расчесы нередко способствуют возникновению вторичных кожных заболеваний: гнойничковых поражений, дерматитов, пигментации кожи, экземы, у некоторых лиц развивается аллергия.

Педикулезом можно заразиться практически в любом месте, в результате непосредственного контакта с человеком, уже зараженным вшами, а также через предметы, подвергшиеся непосредственному контакту с ним и со вшами соответственно: расчески, полотенца и другие бытовые предметы.

Наиболее часто педикулез встречается среди детей младшего и дошкольного возрастов. Взрослые легко заражаются вшами от детей в семье.

Что нужно делать, чтобы не заразиться:

всегда соблюдать правила личной гигиены (регулярное мытье тела, ежедневное расчесывание волос, смена и стирка постельного и нательного белья, полотенец, регулярная уборка жилых помещений);

использовать индивидуальные средства гигиены и предметы обихода;

не обмениваться с другими детьми головными уборами, париками, резинками, заколками для волос, расчёсками, наушниками, шарфами и другой одеждой;

проводить регулярный осмотр волос и кожи головы детей, посещающих организованные коллективы.

Если обнаружился педикулез у ребенка, необходимо: