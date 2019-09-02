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В Тульской области 244 человека подхватили вшей

В Тульской области 244 человека подхватили вшей

Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

За семь месяцев 2019 года в Тульской области зарегистрировано 244 случая педикулеза, из них у детей — 189 случаев (за аналогичный период прошлого года эти цифры составили 182 и 136 соответственно).

Педикулез — заразное заболевание, вызываемое паразитированием на теле человека вшей, которые являются переносчиками сыпного тифа и ряда других риккетсиозов. Причиной педикулеза у школьников наиболее часто является головная вошь. Вши питаются кровью хозяина, а яйца (гниды) приклеивают к волосам (платяная вошь откладывает яйца в складках одежды, реже приклеивает к волосам на теле человека). Возможно поражение смешанным педикулезом (например, одновременное присутствие головных и платяных вшей).

Основными симптомами педикулеза являются зуд, сопровождающийся расчесами. Расчесы нередко способствуют возникновению вторичных кожных заболеваний: гнойничковых поражений, дерматитов, пигментации кожи, экземы, у некоторых лиц развивается аллергия.

Педикулезом можно заразиться практически в любом месте, в результате непосредственного контакта с человеком, уже зараженным вшами, а также через предметы, подвергшиеся непосредственному контакту с ним и со вшами соответственно: расчески, полотенца и другие бытовые предметы.

Наиболее часто педикулез встречается среди детей младшего и дошкольного возрастов. Взрослые легко заражаются вшами от детей в семье.

Что нужно делать, чтобы не заразиться:

  • всегда соблюдать правила личной гигиены (регулярное мытье тела, ежедневное расчесывание волос, смена и стирка постельного и нательного белья, полотенец, регулярная уборка жилых помещений);
  • использовать индивидуальные средства гигиены и предметы обихода;
  • не обмениваться с другими детьми головными уборами, париками, резинками, заколками для волос, расчёсками, наушниками, шарфами и другой одеждой;
  • проводить регулярный осмотр волос и кожи головы детей, посещающих организованные коллективы.

Если обнаружился педикулез у ребенка, необходимо:

  • приобрести в аптеке средство для обработки от педикулеза;
  • обработать волосистую часть головы в соответствии с прилагаемой инструкцией;
  • вымыть голову с использованием шампуня или детского мыла;
  • удалить механическим способом (руками или частым гребнем) погибших вшей и гнид;
  • надеть ребенку чистое белье и одежду;
  • постирать постельное белье и вещи, прогладить горячим утюгом с паром;
  • осмотреть членов семьи и себя;
  • повторить осмотр ребенка и членов семьи в течение месяца через каждые 10 дней.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:33 +2
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