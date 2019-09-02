В Тульской области 244 человека подхватили вшей
Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
За семь месяцев 2019 года в Тульской области зарегистрировано 244 случая педикулеза, из них у детей — 189 случаев (за аналогичный период прошлого года эти цифры составили 182 и 136 соответственно).
Педикулез — заразное заболевание, вызываемое паразитированием на теле человека вшей, которые являются переносчиками сыпного тифа и ряда других риккетсиозов. Причиной педикулеза у школьников наиболее часто является головная вошь. Вши питаются кровью хозяина, а яйца (гниды) приклеивают к волосам (платяная вошь откладывает яйца в складках одежды, реже приклеивает к волосам на теле человека). Возможно поражение смешанным педикулезом (например, одновременное присутствие головных и платяных вшей).
Основными симптомами педикулеза являются зуд, сопровождающийся расчесами. Расчесы нередко способствуют возникновению вторичных кожных заболеваний: гнойничковых поражений, дерматитов, пигментации кожи, экземы, у некоторых лиц развивается аллергия.
Педикулезом можно заразиться практически в любом месте, в результате непосредственного контакта с человеком, уже зараженным вшами, а также через предметы, подвергшиеся непосредственному контакту с ним и со вшами соответственно: расчески, полотенца и другие бытовые предметы.
Наиболее часто педикулез встречается среди детей младшего и дошкольного возрастов. Взрослые легко заражаются вшами от детей в семье.
Что нужно делать, чтобы не заразиться:
- всегда соблюдать правила личной гигиены (регулярное мытье тела, ежедневное расчесывание волос, смена и стирка постельного и нательного белья, полотенец, регулярная уборка жилых помещений);
- использовать индивидуальные средства гигиены и предметы обихода;
- не обмениваться с другими детьми головными уборами, париками, резинками, заколками для волос, расчёсками, наушниками, шарфами и другой одеждой;
- проводить регулярный осмотр волос и кожи головы детей, посещающих организованные коллективы.
Если обнаружился педикулез у ребенка, необходимо:
- приобрести в аптеке средство для обработки от педикулеза;
- обработать волосистую часть головы в соответствии с прилагаемой инструкцией;
- вымыть голову с использованием шампуня или детского мыла;
- удалить механическим способом (руками или частым гребнем) погибших вшей и гнид;
- надеть ребенку чистое белье и одежду;
- постирать постельное белье и вещи, прогладить горячим утюгом с паром;
- осмотреть членов семьи и себя;
- повторить осмотр ребенка и членов семьи в течение месяца через каждые 10 дней.