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Когда и по каким адресам тулякам отключат газ в сентябре

Когда и по каким адресам тулякам отключат газ в сентябре

Отключение временное – с 12.00 до 20.00.

В сентябре специалисты АО «Тулагоргаз» временно приостановят газоснабжение в некоторых домах из-за работ по техническому обслуживанию оборудования и проверке герметичности газопроводов.

3 сентября

  • ул. Вознесенского, 7.
  • ул. Седова, 49.
  • ул. Токарева, 63.

4 сентября

  • ул. Серебровская, 22.
  • ул. Фрунзе, 17, подъезды № 1 — 3.

5 сентября

  • ул. Вознесенского, 9.
  • ул. Токарева, 65.
  • ул. Фрунзе, 17, подъезды № 4 — 6.

9 сентября

  • ул. Гоголевская, 65/29; ул. Бундурина, 29/65.
  • ул. Сойфера, 39.
  • ул. Бондаренко, 23, подъезды №№ 1 — 5.
  • ул. Пролетарская, 30, подъезд № 1.
  • ул. Токарева, 67.

10 сентября

  • ул. Н. Руднева, 66-а.
  • ул. Макаренко, 6.
  • ул. Пролетарская, 30, подъезд № 2.
  • ул. Токарева, 71.
  • ул. Санаторная, 2.

11 сентября

  • ул. Смидович, 20-а.
  • ул. Санаторная, 2.

12 сентября

  • ул. Рязанская, 16.
  • ул. Металлургов, 80-А, подъезды № 1 — 2.
  • ул. Железнодорожная, 40-а, подъезды № 1 — 2.
  • ул. Демонстрации, 137.

13 сентября

  • ул. Металлургов, 80-а, подъезды № 3 — 4.

16 сентября

  • ул. Приупская, 9-а, подъезд № 1.
  • ул. Железнодорожная, 40-А, подъезд № 3.

17 сентября

  • ул. Приупская, 9-а, подъезд № 2.

18 сентября

  • ул. Сойфера, 9.
  • ул. Приупская, 9-а, подъезд № 3.
  • ул. К. Цеткин, 3

19 сентября

  • ул. Приупская, 9-а, подъезд № 4.
  • ул. К. Цеткин, 3.

20 сентября

  • ул. Приупская, 9-а, подъезд № 5.
  • ул. К. Цеткин, 3

23 сентября

  • ул. Металлургов, 82.
  • ул. Металлургов, 83.
  • ул. Приупская, 9-а, подъезд № 6.

24 сентября

  • ул. Металлургов, 84.
  • ул. Металлургов, 85.
  • ул. Тимирязева, 2, подъезды №№ 1 — 3.

25 сентября

  • ул. Металлургов, 86.
  • ул. Металлургов, 87.
  • ул. Тимирязева, 2, подъезды № 4, 5.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 410 не реже одного раза в год специалисты компании «Тулагоргаз» должны проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с проверкой герметичности газопроводов.

Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:00 0
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