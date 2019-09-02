Когда и по каким адресам тулякам отключат газ в сентябре
Отключение временное – с 12.00 до 20.00.
В сентябре специалисты АО «Тулагоргаз» временно приостановят газоснабжение в некоторых домах из-за работ по техническому обслуживанию оборудования и проверке герметичности газопроводов.
3 сентября
- ул. Вознесенского, 7.
- ул. Седова, 49.
- ул. Токарева, 63.
4 сентября
- ул. Серебровская, 22.
- ул. Фрунзе, 17, подъезды № 1 — 3.
5 сентября
- ул. Вознесенского, 9.
- ул. Токарева, 65.
- ул. Фрунзе, 17, подъезды № 4 — 6.
9 сентября
- ул. Гоголевская, 65/29; ул. Бундурина, 29/65.
- ул. Сойфера, 39.
- ул. Бондаренко, 23, подъезды №№ 1 — 5.
- ул. Пролетарская, 30, подъезд № 1.
- ул. Токарева, 67.
10 сентября
- ул. Н. Руднева, 66-а.
- ул. Макаренко, 6.
- ул. Пролетарская, 30, подъезд № 2.
- ул. Токарева, 71.
- ул. Санаторная, 2.
11 сентября
- ул. Смидович, 20-а.
- ул. Санаторная, 2.
12 сентября
- ул. Рязанская, 16.
- ул. Металлургов, 80-А, подъезды № 1 — 2.
- ул. Железнодорожная, 40-а, подъезды № 1 — 2.
- ул. Демонстрации, 137.
13 сентября
- ул. Металлургов, 80-а, подъезды № 3 — 4.
16 сентября
- ул. Приупская, 9-а, подъезд № 1.
- ул. Железнодорожная, 40-А, подъезд № 3.
17 сентября
- ул. Приупская, 9-а, подъезд № 2.
18 сентября
- ул. Сойфера, 9.
- ул. Приупская, 9-а, подъезд № 3.
- ул. К. Цеткин, 3
19 сентября
- ул. Приупская, 9-а, подъезд № 4.
- ул. К. Цеткин, 3.
20 сентября
- ул. Приупская, 9-а, подъезд № 5.
- ул. К. Цеткин, 3
23 сентября
- ул. Металлургов, 82.
- ул. Металлургов, 83.
- ул. Приупская, 9-а, подъезд № 6.
24 сентября
- ул. Металлургов, 84.
- ул. Металлургов, 85.
- ул. Тимирязева, 2, подъезды №№ 1 — 3.
25 сентября
- ул. Металлургов, 86.
- ул. Металлургов, 87.
- ул. Тимирязева, 2, подъезды № 4, 5.
В соответствии с постановлением
Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.