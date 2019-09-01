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В Новомосковске поймали серийного магазинного вора
Фото: 71.rosgvard.ru

В Новомосковске поймали серийного магазинного вора

Его подозревают в хищении ювелирных изделий и набора столовых приборов.

В ходе патрулирования улиц Новомосковска Тульской области сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, который подходил под описание из ориентировки по серии краж.
 
«Ранее из нескольких сетевых магазинов были похищены ювелирные изделия и набор столовых приборов. Бойцы Росгвардии задержали подозреваемого», — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области.
 
В ходе проверки установлено, что 46-летний мужчина ранее уже был судим за кражу. Подозреваемого доставили в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 21:15 +3
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