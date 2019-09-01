В Туле пройдет забег-экскурсия по историческому центру города

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7 сентября, в День города в центре Тулы пройдет полумарафон под названием «Оружейная столица».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, это будет не просто забег, но и экскурсия по историческому центру. Он охватит, в том числе ул. Ф. Энгельса, Металлистов, Советскую, Менделеевскую, пр. Ленина, Центральный и Черниковский переулки.

Забег пройдет на дистанциях 5, 10 и 21,1 км.