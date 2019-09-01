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В Туле пройдет забег-экскурсия по историческому центру города
Image by Th G from Pixabay

В Туле пройдет забег-экскурсия по историческому центру города

Полумарафон «Оружейная столица» запланирован на 7 сентября.

7 сентября, в День города в центре Тулы пройдет полумарафон под названием «Оружейная столица».
 
Как сообщает пресс-служба городской администрации, это будет не просто забег, но и экскурсия по историческому центру. Он охватит, в том числе ул. Ф. Энгельса, Металлистов, Советскую, Менделеевскую, пр. Ленина, Центральный и Черниковский переулки.
 
Забег пройдет на дистанциях 5, 10 и 21,1 км.
 

 

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