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Туляки сообщили о толпе фанатов ЦСКА с фаерами
Фото: vk.com/overhear.tula

Туляки сообщили о толпе фанатов ЦСКА с фаерами

Несколько сотен болельщиков прошли по проезжей части ул. Первомайской.

Очевидцы сообщают, что днем 1 сентября по ул. Первомайской в Туле прошла толпа из нескольких сотен болельщиков ЦСКА. В нарушение правил дорожного движения толпа футбольных фанатов двигалась не только по тротуарам, но и по проезжей части, мешая движению транспорта.
 
Периодически они взрывали петарды и поджигали фаеры с цветным и черным дымом. Некоторые из болельщиков находились в состоянии алкогольного опьянения.
 
Полиция в это время находилась рядом, но, видимо не желая эскалации, не вмешивалась в происходящее. По нашей информации, наиболее активных нарушителей планируют задерживать во время прохода на стадион и после матча.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:55 +4
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