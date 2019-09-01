Туляки сообщили о толпе фанатов ЦСКА с фаерами

Фото: vk.com/overhear.tula

Очевидцы сообщают, что днем 1 сентября по ул. Первомайской в Туле прошла толпа из нескольких сотен болельщиков ЦСКА. В нарушение правил дорожного движения толпа футбольных фанатов двигалась не только по тротуарам, но и по проезжей части, мешая движению транспорта.

Периодически они взрывали петарды и поджигали фаеры с цветным и черным дымом. Некоторые из болельщиков находились в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция в это время находилась рядом, но, видимо не желая эскалации, не вмешивалась в происходящее. По нашей информации, наиболее активных нарушителей планируют задерживать во время прохода на стадион и после матча.