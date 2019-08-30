Всем работающим пенсионерам — уволиться до 30 сентября? Слухи и реальность

Оказывается, кто-то пустил среди работающих пенсионеров информацию о том, что если они не уволятся за 3 месяца до 1 января 2020 года, они будут лишены всех пропущенных ими индексаций пенсии.

Как же обстоят дела на самом деле?

В Пенсионном фонде по Тульской области обращают внимание туляков, что эта информация не соответствует действительности. Никаких изменений в порядке индексации пенсий уволившимся пенсионерам нет.

Те работающие пенсионеры, которые собираются подать заявления об уходе за 3 месяца до начала 2020 года, могут этого не делать, не опасаясь при этом потери права на индексацию. В этом их заверил управляющий Отделением ПФР по Тульской области Николай Михайлович Крайнев.

Он заявил, что правила индексации пенсий для работающих пенсионеров не меняются: если человек окончил работу в декабре, то с января с учетом индексации он получит пенсию в новом размере.

Напомним, что работающим гражданам пенсия выплачивается без учета индексаций. Однако после увольнения пенсия увеличивается на все те индексы, которые были в период работы. Полный размер пенсии гражданин начнет получать спустя три месяца после увольнения (это время требуется на обработку отчетности от работодателя), но за эти три месяца он получит доплату. Посмотреть размер пенсии после увольнения можно в Личном кабинете на сайте www.pfrf.ru.

Достоверную информацию об изменениях в пенсионном законодательстве всегда можно получить на официальном сайте ПФР.

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