В Туле пройдут крупные соревнования по спортивному ориентированию

В Туле на территории Центра культуры и досуга (бывший ДК Металлург) пройдет открытый кубок области среди клубов по спортивному ориентированию, посвященный памяти В. В. Дудина . 31 августа состоится городской спринт, 1 сентября — пятиэтапная эстафета по выбору.

Программа на 31 августа:

9.30 — 10.30 — регистрация участников соревнований

11.00 — старт участников на ул. Мартеновская, 1 (во дворе)

Программа на 1 сентября:

10.00 — парад открытия соревнований

10.30 — дозаявка участников

11.00 — старт пятиэтапной эстафеты по выбору. Место — внутри парка бывшего Д. К. Металлург .

Победители и призеры соревнований получат медали и подарки.

Положение о турнире читайте здесь и здесь.