В Туле пройдут крупные соревнования по спортивному ориентированию
Приходите поучаствовать!
В Туле на территории Центра культуры и досуга (бывший ДК Металлург) пройдет открытый кубок области среди клубов по спортивному ориентированию, посвященный памяти
Программа на 31 августа:
- 9.30 — 10.30 — регистрация участников соревнований
- 11.00 — старт участников на ул. Мартеновская, 1 (во дворе)
Программа на 1 сентября:
- 10.00 — парад открытия соревнований
- 10.30 — дозаявка участников
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11.00 — старт пятиэтапной эстафеты по выбору. Место — внутри парка
бывшего Д. К. Металлург.
Победители и призеры соревнований получат медали и подарки.
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