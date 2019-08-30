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В Туле пройдут крупные соревнования по спортивному ориентированию

В Туле пройдут крупные соревнования по спортивному ориентированию

Приходите поучаствовать!

В Туле на территории Центра культуры и досуга (бывший ДК Металлург) пройдет открытый кубок области среди клубов по спортивному ориентированию, посвященный памяти В. В. Дудина. 31 августа состоится городской спринт, 1 сентября — пятиэтапная эстафета по выбору.

Программа на 31 августа:

  • 9.30 — 10.30 — регистрация участников соревнований
  • 11.00 — старт участников на ул. Мартеновская, 1 (во дворе)

Программа на 1 сентября:

  • 10.00 — парад открытия соревнований
  • 10.30 — дозаявка участников
  • 11.00 — старт пятиэтапной эстафеты по выбору. Место — внутри парка бывшего Д. К. Металлург.

Победители и призеры соревнований получат медали и подарки.

Положение о турнире читайте здесь и здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:40 +3
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