В Туле подрядчика обязали переделать некачественно отремонтированный тротуар

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Асфальтовое покрытие на улицах Бондаренко и Пролетарской фирма-исполнитель будет переделывать за свой счёт.

В рамках строительного контроля, во время комиссионного обследования недавно отремонтированных тротуаров сотрудники городской администрации выявили нарушения на улицах Пролетарской и Бондаренко.

В частности, отремонтированные объекты не соответствуют нормативным требованиям в части ровности покрытия и уплотнения асфальтобетонной смеси.

Подрядчик обязан демонтировать неправильно уложенный асфальт и переделать тротуар до 7 сентября. Работы не оплачены, исполнитель будет проводить их за свой счёт.