Фото: пресс-служба администрации Тулы
В Туле подрядчика обязали переделать некачественно отремонтированный тротуар
Асфальтовое покрытие на улицах Бондаренко и Пролетарской фирма-исполнитель будет переделывать за свой счёт.
В рамках строительного контроля, во время комиссионного обследования недавно отремонтированных тротуаров сотрудники городской администрации выявили нарушения на улицах Пролетарской и Бондаренко.
В частности, отремонтированные объекты не соответствуют нормативным требованиям в части ровности покрытия и уплотнения асфальтобетонной смеси.
Подрядчик обязан демонтировать неправильно уложенный асфальт и переделать тротуар до 7 сентября. Работы не оплачены, исполнитель будет проводить их за свой счёт.
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