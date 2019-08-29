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В Туле подрядчика обязали переделать некачественно отремонтированный тротуар
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле подрядчика обязали переделать некачественно отремонтированный тротуар

Асфальтовое покрытие на улицах Бондаренко и Пролетарской фирма-исполнитель будет переделывать за свой счёт.

В рамках строительного контроля, во время комиссионного обследования недавно отремонтированных тротуаров сотрудники городской администрации выявили нарушения на улицах Пролетарской и Бондаренко.

В частности, отремонтированные объекты не соответствуют нормативным требованиям в части ровности покрытия и уплотнения асфальтобетонной смеси.

Подрядчик обязан демонтировать неправильно уложенный асфальт и переделать тротуар до 7 сентября. Работы не оплачены, исполнитель будет проводить их за свой счёт.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:23 +2
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Место
Тулаулица Бондаренкоулица Пролетарская

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