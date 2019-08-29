новости
новости
Регистрация
В Тульской области приняли закон о создании Фонда защиты дольщиков
Фото: пресс-служба Тульской областной Думы

В Тульской области приняли закон о создании Фонда защиты дольщиков

Он был во всех трёх чтениях утверждён на внеочередном заседании областной Думы.

Законом «О регулировании отдельных отношений в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Тульской области» закреплены полномочия Тульской областной Думы и областного правительства в сфере долевого строительства.

В регионе создан Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Тульской области. Его цель – урегулирование обязательств застройщиков-банкротов перед дольщиками. Фонду будет передаваться имущество, имущественные права и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и иных объектов.

Работа Фонда будет финансироваться за счет средств областного и федерального бюджета, а также денежных средств, предоставляемых публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

Создание Фонда потребует дополнительных бюджетных расходов на сумму сумме 7 050,6 тысяч рублей, поэтому областной Думой были внесены изменения в закон «О бюджете Тульской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». На общий объем расходов бюджета текущего года эти изменения не повлияли.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:45 0
Другие статьи по темам
Событие
заседание Тульской областной Думызащита прав дольщиковдолевое строительствоФонд защиты прав граждан - участников долевого строительства
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле подрядчика обязали переделать некачественно отремонтированный тротуар
В Туле подрядчика обязали переделать некачественно отремонтированный тротуар
Юная тулячка выиграла конкурс «Детская супермодель России»
Юная тулячка выиграла конкурс «Детская супермодель России»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.