В Тульской области приняли закон о создании Фонда защиты дольщиков

Фото: пресс-служба Тульской областной Думы

Он был во всех трёх чтениях утверждён на внеочередном заседании областной Думы.

Законом «О регулировании отдельных отношений в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Тульской области» закреплены полномочия Тульской областной Думы и областного правительства в сфере долевого строительства.

В регионе создан Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Тульской области. Его цель – урегулирование обязательств застройщиков-банкротов перед дольщиками. Фонду будет передаваться имущество, имущественные права и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и иных объектов.

Работа Фонда будет финансироваться за счет средств областного и федерального бюджета, а также денежных средств, предоставляемых публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

Создание Фонда потребует дополнительных бюджетных расходов на сумму сумме 7 050,6 тысяч рублей, поэтому областной Думой были внесены изменения в закон «О бюджете Тульской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». На общий объем расходов бюджета текущего года эти изменения не повлияли.