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В Туле при пожаре погибла пенсионерка

В Туле при пожаре погибла пенсионерка

Трагедия произошла в поселке Комсомольский.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 29 августа, в поселке Комсомольский загорелась квартира в четырёхэтажке на ул. Экспериментальной. К моменту приезда огнеборцев из окна на верхнем этаже валил дым.

Чтобы проникнуть в жилище, пожарным пришлось задействовать автолестницу и выламывать дверь. В ходе тушения пожара были эвакуированы шесть жителей дома.

В одной из комнат был найден труп женщины 1936 года рождения. На момент публикации на месте происшествия работают 4 пожарных расчёта и автолестница. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

 

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Пожар в поселке Комсомольский, Фото: 1
Пожар в поселке Комсомольский, Фото: 2
Пожар в поселке Комсомольский, Фото: 3
Пожар в поселке Комсомольский, Фото: 4
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Пожар в поселке Комсомольский, Фото: 6
Пожар в поселке Комсомольский, Фото: 7
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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 19:30 0
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