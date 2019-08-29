В Туле при пожаре погибла пенсионерка

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 29 августа, в поселке Комсомольский загорелась квартира в четырёхэтажке на ул. Экспериментальной. К моменту приезда огнеборцев из окна на верхнем этаже валил дым.

Чтобы проникнуть в жилище, пожарным пришлось задействовать автолестницу и выламывать дверь. В ходе тушения пожара были эвакуированы шесть жителей дома.

В одной из комнат был найден труп женщины 1936 года рождения. На момент публикации на месте происшествия работают 4 пожарных расчёта и автолестница. Причину возгорания предстоит установить специалистам.