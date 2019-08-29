В Туле при пожаре погибла пенсионерка
Трагедия произошла в поселке Комсомольский.
Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 29 августа, в поселке Комсомольский загорелась квартира в четырёхэтажке на ул. Экспериментальной. К моменту приезда огнеборцев из окна на верхнем этаже валил дым.
Чтобы проникнуть в жилище, пожарным пришлось задействовать автолестницу и выламывать дверь. В ходе тушения пожара были эвакуированы шесть жителей дома.
В одной из комнат был найден труп женщины 1936 года рождения. На момент публикации на месте происшествия работают 4 пожарных расчёта и автолестница. Причину возгорания предстоит установить специалистам.
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